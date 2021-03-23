Блинкен рассказал Маасу о возражениях США по «Северному потоку — 2»

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Депутат Госдумы, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин раскритиковал предложение РАНХиГС увеличить страховые взносы до 25% в ПФР, чтобы избежать снижения соотношения пенсий и зарплат. По мнению парламентария, это вообще не поможет в решении проблемы.

Шеин считает, что для покрытия дефицита ПФР нужно ликвидировать «серый и чёрный» рынки труда. Он припомнил исследование РАНХиГС, в котором говорилось, что половина работников страны, а это 33 млн человек,...