Билл Гейтс впервые не попал в тройку богатейших людей мира по версии Forbes

Билл Гейтс опустился на рекордно низкое место в рейтинге Forbes впервые за 30 лет. Он занял четвёртую позицию в списке самых богатых людей из-за развода с женой Мелиндой Гейтс и связанное с этим уменьшение своего состояния. Об этом сообщается на сайте Forbes.
Собственный капитал Гейтса
Ранее сообщалось, что Гейтс вошёл в пятёрку самых богатых людей планеты: рейтинг возглавил руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, состояние которого оценивается в $203,4 млрд. Вторую строчку рейтинга занимает глава крупнейшего в мире онлайн-ретейлера Amаzon Джeфф Безос с более чем $197 млрд. На третьем месте находится генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Mоet Hennessy) Бeрнар Арно, заработавший $174,9 млрд.