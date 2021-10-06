Билл Гейтс впервые не попал в тройку богатейших людей мира по версии Forbes

Билл Гейтс опустился на рекордно низкое место в рейтинге Forbes впервые за 30 лет. Он занял четвёртую позицию в списке самых богатых людей из-за развода с женой Мелиндой Гейтс и связанное с этим уменьшение своего состояния. Об этом сообщается на сайте Forbes.

Собственный капитал Гейтса вырос на $23 млрд по сравнению с 2020 годом и сейчас составляет около $134 млрд. Основателя Microsoft опередили Джефф Безос из Amazon, Илон Маск из Tesla и Марк Цукерберг из Facebook, так как акции их компаний выросли. Гейтс же потерял ценные бумаги на сумму около $5,7 млрд после развода с Мелиндой Френч Гейтс. В противном случае он смог бы занять третью позицию в рейтинге, опередив Цукерберга.

Ранее сообщалось, что Гейтс вошёл в пятёрку самых богатых людей планеты: рейтинг возглавил руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, состояние которого оценивается в $203,4 млрд. Вторую строчку рейтинга занимает глава крупнейшего в мире онлайн-ретейлера Amаzon Джeфф Безос с более чем $197 млрд. На третьем месте находится генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Mоet Hennessy) Бeрнар Арно, заработавший $174,9 млрд.