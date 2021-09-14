Гейтс рассказал, когда человечество будет готово к будущим пандемиям

Основатель Microsoft, мультимиллиардер и филантроп Билл Гейтс считает, что человечество будет готово к будущим пандемиям, если оно сможет создавать вакцину в течение 100 дней. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Я немного беспокоюсь из-за того, что внимания к подготовке по противодействию пандемии сейчас уделяется меньше, чем я ожидал, — цитирует Гейтса издание.

По его мнению, решением проблемы является наличие заводов, которые могут произвести достаточно доз вакцин для всего мира за 100 дней. Гейтс считает, что это вполне выполнимо.

Миллиардер добавил, что необходимо решить вопрос неравенства среди стран с разным уровнем дохода в доступе к вакцинам.