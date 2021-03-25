Билл Гейтс спрогнозировал искоренение коронавируса к концу 2022 года

https://static.news.ru/photo/7100b47c-8dfb-11eb-96d6-96000091f725_660.jpg Билл Гейтс Фото: Cbs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что возвращение к нормальной жизни после коронавирусных ограничений станет возможным не раньше конца 2022 года. Однако, по его словам, для этого должна пройти массовая вакцинация по всей планете.

Своё заявление Гейтс сделал в Польше, где вышла его книга «Как избежать климатической катастрофы». В интервью Gazeta Wyborcza и телекомпании TVN24 миллиардер назвал происходящее в мире из-за коронавируса «невероятной трагедией».

Мы можем измерить экономические потери, но как измерить потерю знаний, страдания от ограничений, которые нам пришлось ввести, чтобы не допустить ещё большего количества смертей? — задался вопросом Гейтс.

По его мнению, единственной хорошей новостью является появление более или менее эффективных вакцин. Сам он привился в начале 2021 года. Хотя масштаб прививок в США не прекратит заражения инфекцией до конца 2021 года, заболеваемость снизится, считает Гейтс.

Также миллиардер попенял международному сообществу на то, что в профилактику пандемий не было должных инвестиций.

Такие люди, как я, предупреждали о рисках, и своевременно вложив не такие уж большие деньги, мы могли бы избежать случившегося, — отметил Гейтс.

Он добавил, что будет и дальше финансировать борьбу с опасными болезнями.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Соединённых Штатов Джо Байден поставил цель для кампании по вакцинации американцев от коронавируса. За 100 дней, которые он занимает свою должность, в общей сложности должны быть поставлены 200 млн доз вакцины. Политик подчеркнул, что ни одна другая страна мира не смогла приблизиться к таким показателям.