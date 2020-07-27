Билеты в Турцию подорожали на 40%

https://static.news.ru/photo/498e280c-d069-11ea-bf18-fa163e074e61_660.jpg Анталья Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Цены на билеты из Москвы в Анталью выросли на 42%, в Стамбул — на 30% по сравнению с прошлым годом. Вылететь в Турцию можно с 1 августа, Россия вновь открывает международное авиасообщение.

Изначально можно будет полететь только в три страны — Турцию, Британию, Танзанию, так как только пока они соответствуют условиям открытия границ на взаимной основе. В Турцию с 1 августа можно будет улететь не только из Москвы, но и Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону — и только в Анталью и Стамбул. С 10 августа можно будет улететь ещё в Бодрум и Даламан, пишут «Известия».

С момента объявления об открытии воздушных границ направление Москва-Анталья стало самым популярным. Сейчас доля купленных по этому направлению билетов составляет 12% от всех билетов за границу. Количество бронирований в Турцию возросло в пять раз с 20 по 26 июля по сравнению с 13 — 19 июля.

При этом средняя цена билета из Петербурга в Анталью выросла на 61%, в Стамбул — снизилась на 13%. На популярные российские курорты цена билетов стала ниже. Так, на направление Москва-Симферополь билеты подешевели на 15%, Москва-Сочи — на 19%. Спрос на билеты по российским курортам сократился на 10% после того, как «открыли» Турцию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что с 1 августа в России будет снят запрет на международные авиаперелёты. Переговоры ведутся с 30 странами, однако пока удалось договориться только с Великобританией, Турцией и Танзанией. Росавиация учитывает санитарно-эпидемиологические условия в тех государствах, с которыми будут восстановлены полёты, а также принцип взаимности.