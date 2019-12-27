https://static.news.ru/photo/404a7294-2913-11ea-a86d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sony Corporation/Instagram.com

Ретейлеры рассказали, что в 2019 году российские покупатели предпочитали расширять функционал своих гаджетов за счёт дополнительных аксессуаров.

Так, по подсчётам аналитиков МТС, рынок смартфонов в 2019 году практически не вырос в сравнении с предыдущим, зато рынок аксессуаров увеличился на 5% в натуральном выражении и на 24% в денежном. В частности, россияне покупали наушники, смарт-часы, мобильные блоки питания и различные датчики, передаёт РИА Новости.

В «Связном» рассказали, что за 11 месяцев 2019 года «умных» часов на территории РФ было продано на 16,2 млрд рублей (640 тысяч устройств), при этом предпочтение покупатели отдавали моделям за 30–40 тысяч рублей. Таким образом рост составил 64% в натуральном выражении и 70% в денежном.

Главным аксессуаром 2019 года в МТС назвали беспроводные наушники, за год их продажи выросли почти втрое. Рынок таких устройств ширится за счёт Apple, Samsung и Xiaomi. А в 2020 году, по мнению аналитиков компании, рынок аксессуаров будет развиваться за счёт «умных» колонок и датчиков для «умных» домов.

Как писал NEWS.ru ранее, эксперты оценили возможность ухода американской корпорации Apple с российского рынка ввиду принятия закона о предустановке российского программного обеспечения на смартфоны и компьютеры.