Белоусов назвал размер субсидий для российских авиакомпаний

На операционную деятельность российских авиакомпаний выделят до 110 млрд рублей, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в ходе выступления на правительственном часе в Совете Федерации, пишет РИА Новости. Он пояснил, что субсидии будут выдаваться в зависимости от расстояния и количества перевезённых пассажиров.

В части авиаперевозок приняты меры, которые позволят обеспечить функционирование авиаперевозчиков и перевозку пассажиров в летне-осенний период. В соответствии с решениями президента авиакомпании получат субсидии в размере до 110 миллиардов рублей на операционную деятельность, — сказал Белоусов.

Он добавил, что продолжат действовать все программы поддержки перелётов на Дальний Восток, в Крым и Калининград. На эти цели будет выделено свыше 27,5 млрд рублей. Кроме того, пассажирам отменённых рейсов вернут денежные средства — на это планируется направить 19,5 млрд рублей.

Ранее Еврокомиссия включила 21 авиакомпанию России в чёрный список из соображений авиационной безопасности. В этот перечень попали «Аэрофлот», «Россия», «Победа» и Utair. Данное решение принято из-за того, что Федеральное агентство воздушного транспорта России «нарушило международные стандарты».

Позднее в Росавиации заявили, что санкции ЕС, предусматривающие включение 21 российской авиакомпании в чёрный список, не отразятся на безопасности перевозок. Представители пресс-службы ведомства отметили, что новые ограничения свидетельствуют о «недружественной политике» Европы. Она направлена на то, чтобы усилить «авиационную блокаду» России.