Белоруссия возобновила поставки нефтепродуктов в Россию

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Белорусская нефтяная компания с октября возобновила поставки нефтепродуктов в Россию. Об этом сообщил заместитель генерального директора по обеспечению углеводородным сырьём «Белоруснефти», председатель наблюдательного совета БНК Сергей Каморников.

Поставки белорусских нефтепродуктов в Россию возобновлены. Продажи осуществляются БНК с участием дочерней компании в Смоленске. За 1–5 октября мы продали в РФ дизтоплива производства Мозырского НПЗ и «Нафтана» свыше 25 тысяч тонн. При этом все поправки выше, чем при поставках на украинский рынок, — цитирует Tut.by Каморникова.

По его словам, до конца 2020 года БНК планирует ежемесячно поставлять в Россию около 50 тысяч тонн нефтепродуктов. Он пояснил, что относительно небольшой объём объясняется долгосрочными обязательствами компании по поставкам на Украину, в Польшу и страны Балтии.

Это рыночный процесс. Будет спрос — готовы поставлять в Россию больше, — добавил председатель наблюдательного совета БНК.

Как писал NEWS.ru, правительство РФ запретило импорт нефтепродуктов с целью поддержки отечественных переработчиков. Запрет импорта нефтепродуктов действовал до 1 октября и распространялся на бензин, дизтопливо, судовое топливо, газойли. Причиной введения запрета стали особенности налогообложения российских НПЗ. В ситуации падения мировых цен на нефть российские нефтепродукты не дешевели. При этом стало выгодно поставлять зарубежные нефтепродукты в Россию.