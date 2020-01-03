https://static.news.ru/photo/f29b8a68-2e3c-11ea-8714-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Белорусские НПЗ исполнят все обязательства по экспорту нефтепродуктов, несмотря на приостановку с 1 января 2020 года их отгрузки на внешние рынки.

При решении вопросов по договорному процессу наши партнёры не пострадают. Меры, которые мы принимаем, позволят выполнять обязательства, — цитирует БелТА зампреда концерна «Белнефтехим» Андрея Бунакова.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия с 1 января прекратила подачу нефти для белорусских НПЗ. Это связано с тем, что Белоруссия не смогла договориться с российскими нефтяными компаниями об условиях новых поставок.

Сейчас НПЗ работают на загрузке, которая снижена до минимального технологического уровня. Запасы нефтяного сырья позволят сохранить функционирование на технологически приемлемом уровне до середины января.