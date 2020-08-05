Ситуация с с доходностью банковских депозитов не вернёт банки в середину 90-х годов, когда практически никто всерьёз вклады не воспринимал в качестве источника сбережений и приумножений своих средств. Об этом NEWS.ru заявил бывший первый заместитель председателя Центрального банка РФ и экс-глава Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Вьюгин.

Тем самым, крупнейший российский банкир поспорил с заявлением председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова, сделанным им на его последнем пресс-брифинге.

При том, что прогноз инфляции — 4%, ключевая ставка ЦБ — 4,25%, доходность базовых вкладов — четыре с небольшим, мы конечно рискуем, что у нас реальная доходность депозитов с учётом инфляции вернётся к ситуации 1995-1996 годов, когда никто всерьёз депозиты не воспринимал как источник сбережений и приумножений, потому что инфляция превышала ставку по депозитам, — сказал Печатников.

По его прогнозам, если ситуация будет продолжаться, то люди будут искать альтернативу депозитным формам сбережений.

Между тем, по мнению Олега Вьюгина, «банки, если им будут нужны пассивы, этого не допустят».

То есть они будут предлагать ставку, по которой люди всё-таки деньги в нужном количестве будут держать в банках. Ну ставка ЦБ будет слишком низкая — ничего страшного: ставка депозитов будет выше. Олег Вьюгин председатель совета директоров МДМ-Банка и бывший первый зампредседателя Центробанка председатель совета директоров МДМ-Банка и бывший первый зампредседателя Центробанка

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кроме того, крупный российский банкир отметил, что ситуация 2020 года отличается от середины 90-х тем, что «тогда инфляционные ожидания были выше и реальная инфляция была высокой (доходя до гиперинфляции) поэтому люди не так уж склонны были в депозиты уходить, потому что непонятно было, проиграешь ты или не проиграешь».

А сейчас инфляция низкая, банки теперь уже стали более опытными, развитыми и способными управлять своими пассивами, — объяснил Олег Вьюгин.

В свою очередь Анатолий Печатников выступил также и с прогнозом, в соответствии с которым доходность по накопительным счетам так же будет сокращаться, как и доходность по срочным депозитам.

Я думаю, в сентябре ставки по накопительным счетам будут сокращены, и будут составлять 70-80% от базовой доходности срочных депозитов, — подчеркнул Анатолий Печатников.

С Олегом Вьюгиным финансовые аналитики во многом согласны. Привлекательность вкладов за последние несколько месяцев действительно заметно снизилась, однако для большей части населения банковский вклад всё же остаётся основным и зачастую безальтернативным инструментом сбережений, отмечает директор-руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин.

Альтернативные инструменты, например, индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС), являются заметно более сложными для понимания, сопряжены с потенциальными рисками потерь, а также предполагают более длительный горизонт инвестирования. Тем не менее, говорит Доронкин, интерес вкладчиков к таким инструментам повышается, что стимулирует банки активно предлагать повышенные ставки по вкладам, в случае открытия ИИС либо заключения договора об инвестиционном или накопительном страховании жизни (ИСЖ или НСЖ). Однако перевод сбережений из вкладов в альтернативные инструменты не станет массовым, уверен специалист.

Более значимой проблемой может стать постепенный переход населения от сберегательной к потребительской модели. На фоне существенного падения доходов часть вкладчиков начала более активно использовать имеющиеся сбережения на текущее потребление. Если восстановление экономической активности и доходов будет носить затяжной характер (в т.ч. в случае возникновения второй волны коронавируса), то данная тенденция вполне может стать долгосрочной. К потребительской модели поведения будут подталкивать и низкие ставки по кредитным продуктам — обратная сторона снижения ставок по вкладам. Михаил Доронкин директор-руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР директор-руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР

Анатолий Печатников прежде всего говорит о депозитах в рублях или в долларах или евро, замечает специалист по производным финансовым инструментам и главный портфельный управляющий инвестиционного фонда «КТ» Вячеслав Зайченко.

Понятно, что долларовые и евровклады давно убыточны для банков и их уже нет, ну некоторые банки их используют, но на таких хитрых условиях: при покупке инвестиционных продуктов. А рублевые вклады — лично я не вижу никаких рисков. Единственный момент, депозитарий при рефинансируемой ставке становится невыгоден. Ну и отлично. Пускай переходят на инвестиционные продукты, как весь остальной мир. Просто до этого банковский бизнес был очень тупой и примитивный, других слов и не подберёшь. Нужно было вовремя адаптироваться, но все сидели ровно на попе, я извиняюсь, и денюжки считали, но ничего при этом не делали. А сейчас начали двигаться, благодаря кризису. Поэтому я очень доволен, что пришёл кризис и как-то сдвинул всё с мёртвой точки. Вячеслав Зайченко специалист по производным финансовым инструментам и главный портфельный управляющий инвестиционного фонда «КТ» специалист по производным финансовым инструментам и главный портфельный управляющий инвестиционного фонда «КТ»

Прошлым повеяло

Aleksandr Schemlyaev/Russian Look

Ситуация, сложившаяся на сегодня, действительно начинает несколько напоминать 90-е, соглашается с зампредом ВТБ доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова. По её мнению, вклад перестает быть средством накопления, поскольку ставки по вкладам сегодня позволяют компенсировать официальную инфляцию, но не более. С учётом падения курса национальной валюты и связанной с этим импортируемой инфляцией следует ожидать, что цены на ввозимые продовольственные товары, одежду и так далее будут расти быстрее заявленных 4%, прогнозирует Белянчикова.

Следовательно, нынешние банковские ставки покроют реальный рост цен лишь частично. Отсюда прогнозы, уже сегодня отраженные в результатах социологических исследований — часть граждан по окончании сроков вкладов не собирается их продлевать (одно из исследований говорит, что это примерно треть опрошенных). Татьяна Белянчикова доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г.В. Плеханова доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г.В. Плеханова

Проблема очевидна для граждан, но ещё хуже в этой связи почувствуют себя банки, опасается она. И вопрос тут не в потере прибыльности (определённый запас в этом смысле у крупнейших кредитных организаций имеется), а в сокращении ликвидности (избыток временно свободных денежных средств на рынке тоже есть, но это, как правило, короткие деньги, в то время как вклады граждан позволяют банкам вкладывать данные средства в среднесрочные финансовые инструменты), отмечает экономистка из РЭУ имени Плеханова.

Похоже, часть населения в сложившихся обстоятельствах вспомнит о старом добром средстве накопления из 90-х — иностранной валюте. Курс того же доллара США за год вырос на 15%, при этом более чем на 4% — только за июль. Учитывая, что сам доллар в последние месяцы постепенно девальвирует на рынке форекс, можно рассмотреть для сбережений другие резервные валюты — евро или швейцарский франк. Самым известным активом для кризисного времени является золото, но на этом рынке для физлиц велики спрэды, составляющие несколько процентов, а на золотые слитки в ряде случаев доходящие до 10%. Поэтому золото трудно отнести к хорошим инструментам для спекуляций, его можно рассматривать лишь как долгосрочное вложение. Прогнозы по золоту на сегодня оптимистичны (тем более что на днях был взят новый исторический рекорд — 2000 долларов за тройскую унцию), — сказала Татьяна Белянчикова.

Кроме того, по её суждению, нельзя сбрасывать со счетов и возможности заработать на рынке ценных бумаг — как государственных, так и корпоративных. Правда, такие вложения требуют от инвестора серьезной подготовки, иначе торговля, особенно «с плечом», для мелких игроков закончится быстрой потерей денежных средств. Выбор консервативного портфеля, впрочем, может оказаться реальной альтернативой банковским вкладам для представителей среднего класса, сбережения которых превышают 1-1,5 млн рублей.

Дальше начинается зона, свободная от ССВ (система страхования вкладов - прим. NEWS.ru) для хранящих деньги в одном банке, зато облагаемая налогом на доход начиная с 2021 года. Если при этом будут введены новые правила для индивидуальных инвестиционных счетов — возможно, нас ожидает новое поколение частных инвесторов? — вопрошает эксперт.

Кое-что про последствия

Наталья Селиверстова/РИА Новости

Потенциально нынешнее снижение ставки способно привести к падению средней максимальной ставки по вкладам первой десятки банков России к 4,25% на горизонте до 18 сентября, даты следующего заседания ЦБ, прогнозирует аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. А вместе со снижением доходности вкладов снижается и прибыльность почти всех рублёвых инструментов, доступных розничному инвестору, отмечает финансист.

Эксперт напомнил, что недельная инфляция на 27 июля составила 3,55%, год к году, это ниже, чем «таргет» ЦБ. В то же время индекс потребительских цен (ИПЦ) демонстрирует ускорение, резонно указывает экономист.

Хотя ещё в июне недельная инфляция была в районе 3% годовых. Готовящийся перезапуск авиасообщения и рост потребления импорта вызовут девальвацию рубля и рост индекса потребительских цен, хотя и небольшой. Осенью возможно движение недельной инфляции к 4%. Возвращение инфляции может ускориться по сравнению с последним прогнозом ЦБ из-за девальвации. Несмотря на то, что восстановление спроса, в том числе под влиянием смягчения денежно-кредитной политики, требует времени.

Надо сказать, что нейтральность денежно-кредитной политики предполагает движение номинальной ставки к 5-6% в среднесрочной и долгосрочной перспективе. При этом диапазон нейтральной ключевой ставки в реальном выражении снижен до 1–2% — с 2–3%. Таким образом, движение инфляции в диапазон 4-5%, сопровождающееся незначительным повышением ставки — один из сценариев ЦБ.

Для вкладчиков в этом нет значительной угрозы. Депозитная ставка в определенные периоды новейшей истории часто совпадала со значением инфляции. Большинство воспринимают депозиты, как инструмент сбережения, а не накопления, поэтому отток вкладов будет ограниченным, — уверяет Евгений Миронюк.

И всё же вряд ли Центробанк допустит вхождение в зону отрицательных реальных ставок, говорит заведующая кафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС Алла Дворецкая. Дело в том, уточняет она, что пока что доходность балансирует на минимальном уровне. Кроме того, для многих граждан снижение доходности по банковским депозитам будет компенсировано более дешевыми потребительскими и ипотечными кредитами.

В условиях относительной неразвитости фондового рынка банковские депозиты остаются абсолютно превалирующим инструментом организованных сбережений населения. По мере оживления экономики и восстановления доходов граждан возможно восстановление их интереса к индивидуальным инвестиционным счетам, некоторым траншам облигаций федерального займа для населения, структурным депозитам, где доход генерируется частично по операциям на фондовом рынке и пр. Алла Дворецкая завкафедрой экономики и финансов РАНХиГС завкафедрой экономики и финансов РАНХиГС

Нынешней ставкой более чем доволен специалист по производным финансовым инструментам Вячеслав Зайченко. Чем ниже ставка рефинансирования ЦБ, тем ниже риски. При этом, чем выше ставка растёт — тем соответственно выше риски, уточняет он.