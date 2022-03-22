Банки в РФ не успевают удовлетворять спрос на карты китайской UnionPay

Китайская платёжная система UnionPay стала пользоваться повышенным спросом у россиян после приостановки работы популярных прежде Visa и Mastercard. В настоящее время банки, выдающие такую карту, не справляются с наплывом клиентов и периодически приостанавливают её выдачу, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает , что сейчас в России выдавать карты UnionPay могут только десять банков, лишь в шести кредитных организациях можно получить китайский «пластик» на руки. При этом за выпуск карты UnionPay клиенту Газпромбанка предстоит заплатить 15 тысяч рублей, а Россельхозбанка — до 9,5 тысячи рублей.

Ряд банков карты UnionPay клиентам на руки не выдают, но принимают заказы на их выпуск, который возможен лишь в мае. Основная часть российских банков с UnionPay не работает, но многие из них собираются запустить кобейджинговые карты «Мир»-UnionPay.

Ранее стало известно, что в связи с блокировкой проведения операций по российским картам Visa и Masterсard, 35% россиян запланировали оформить карту «Мир»-UnionPay с возможностью совершать оплату в 180 странах. 37% респондентов отметили, что им подобная карта не понадобится, оставшиеся 28% воздержались от ответа. Всего в опросе компании SuperJob приняли участие 1600 жителей России из разных округов.