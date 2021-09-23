Байдена призвали удвоить санкции за любую помощь «Северному потоку — 2»

Президент США Джо Байден должен принять новые меры для борьбы с «Северным потоком — 2». Если удвоить санкции, то любая помощь проекту станет экономически разрушительной, заявила в статье для Fox News экс-заместитель советника по нацбезопасности Виктория Коутс, работавшая при администрации Дональда Трампа.

Коутс посоветовала Байдену перестать сетовать на неизбежность запуска газопровода. Также Вашингтон не должен демонстрировать бессилие в противодействии «Северному потоку — 2».

Автор публикации считает, что Белый дом может оказать поддержку жителям европейских стран. В качестве примера она назвала Бельгию, жители которой настаивают на отказе от закрытия атомных электростанций.

Мы можем призвать Европу диверсифицировать источники природного газа, например, ускорив реализацию газопровода в Восточном Средиземноморье для поставок природного газа из Израиля и Кипра через Грецию, а также за счёт увеличения импорта СПГ из Соединённых Штатов и Египта, — также предложила Коутс.

Ранее стало известно, что если европейские страны не хотят замёрзнуть нынешней зимой, то в их же интересах ускорить процесс запуска «Северного потока — 2», иначе цена на газ может стать больше $1000 за тысячу кубов. Об этом рассказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. По его словам, в Европе сейчас наблюдается дефицит газа, возможные 5–6 млрд «кубов» от «Северного потока — 2» смогут спасти ситуацию и цена на газ не вырастет значительно.