Австрия исключила прекращение поставок газа из России Австрийская OMV исключила прекращение поставок газа из России

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Австрийская энергокомпания OMV исключила возможность прекращения поставок российского газа, сообщает ТАСС. В случае перебоев с поставками компания будет использовать голубое топливо из газохранилищ, а также проводить закупки сжиженного газа.

С сегодняшней точки зрения, OMV не ожидает прекращения экспорта газа из России, — сказано в отчёте компании.

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский ранее сообщил, что российский «Газпром» и австрийский концерн OMV намерены выработать приемлемую схему оплаты поставок газа с учётом санкций. Он подчеркнул, что быстро отказаться от российского топлива Вена не сможет.

Что же касается информации о том, что OMV готова открыть счет в рублях для оплаты российского газа, её опроверг австрийский канцлер Карл Нехаммер. Политик подчеркнул, что страна строго придерживается введённых ЕС санкций, поэтому будет продолжать оплачивать газ в евро, как предусмотрено договором. В OMV заявили, что работают над решением, которое не будет противоречить европейским санкциям.