Авиакомпании проверят из-за продажи билетов на несуществующие рейсы

https://static.news.ru/photo/c94b7a14-db80-11ea-b96b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпании, выдававшие ваучеры вместо возврата денег на билеты, проданные после 1 мая, проверят на предмет обмана. Речь идёт о несуществующих рейсах, которые были отменены из-за пандемии.

Соответствующее обращение направило в адрес премьера Мишустина Общероссийское объединение пассажиров.

Авиакомпании осуществляют продажу билетов на несуществующие рейсы, пассажиры приобретают данные билеты и остаются без денег, — приводит цитату из письма газета «Известия».

Представитель одной из авиакомпаний пояснил, что перевозчики затеяли ваучеры, чтобы остаться на плаву и сохранить ликвидность на фоне закрытия международного сообщения. Иначе поставщикам топлива грозили бы массовые неплатежи, а это уже закончилось бы срывом работы авиакомпаний. Так, «Трансаэро» и «ВИМ-Авиа» ушли с рынка именно по такому сценарию.

Объединение пассажиров выразило в своём письме озабоченность тем, что авиакомпании продают билеты в другие государства, несмотря на отсутствие авиасообщения со странами ЕС. Об этом сообщают пассажиры из многих регионов страны.

Пассажиров, считают в ООП, намеренно вводят в заблуждение, продавая билеты, а за несколько дней до вылета высылают сообщения об отмене рейса. Объединение уже просило главу Росавиации Александру Нерадько запретить «Аэрофлоту» продавать билеты в те страны, вылет в которые закрыт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что руководство «Аэрофлота» сообщило об отмене87 рейсов в иностранные города из-за пандемии коронавируса. Однако в девять из них авиакомпания по-прежнему продолжает осуществлять полёты.