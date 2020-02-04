https://static.news.ru/photo/9409ddb0-4741-11ea-9776-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Авиабилеты за границу станут дороже для жителей РФ из-за изменений курса валют. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

По её данным, устанавливаемый Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA) курс валют для международных рейсов будет пересчитан в ночь на 5 февраля. Основой для корректировки станет курс евро к рублю.

После пересчёта авиабилеты за границу для россиян станут дороже почти на 3%.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российская авиакомпания S7 Airlines бесплатно обменяет или вернёт деньги за авиабилеты в охваченный эпидемией Китай. Перевозчик примет билеты с датой вылета между 24 января и 10 февраля.