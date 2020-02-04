Авиабилеты за границу станут дороже для жителей РФ из-за изменений курса валют. Об этом
По её данным, устанавливаемый Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA) курс валют для международных рейсов будет пересчитан в ночь на 5 февраля. Основой для корректировки станет курс евро к рублю.
После пересчёта авиабилеты за границу для россиян станут дороже почти на 3%.
Ранее NEWS.ru писал о том, что российская авиакомпания S7 Airlines бесплатно обменяет или вернёт деньги за авиабилеты в охваченный эпидемией Китай. Перевозчик примет билеты с датой вылета между 24 января и 10 февраля.
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