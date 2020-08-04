Арендатор «Фортуны» не будет участвовать в достройке «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/04ac0fee-d6d4-11ea-a32d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Российская компания «Межрегионтрубопроводстрой» не собирается предоставлять трубоукладочную баржу «Фортуна» для достройки газопровода «Северный поток — 2», сообщили в компании.

Также в «Межрегионтрубопроводстрое» уточнили, что баржа не принадлежит компании, а находится в аренде по договору бербоут-чартера для использования в других проектах.

Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой» (АО «МРТС») не принимает и не намерено принимать участие в выполнении работ по укладке газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море с использованием трубоукладочной баржи «Фортуна» или иным образом, — цитирует РБК заявление представителя МРТС.

«Фортуна» считалась одним из возможных кандидатов для достройки «Северного потока — 2», приостановленной в декабре 2019 года из-за санкций США, в связи с которыми морское строительство прекратили европейские собственники судов-трубоукладчиков.

Если баржа не будет участвовать в достройке трубопровода, единственным подходящим кандидатом остаётся трубоукладчик «Академик Черский», возможность этого допускал министр энергетики Александр Новак.

31 июля Датское энергетическое агентство (DEA) внесло изменения в разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании. Компании Nord Stream 2 AG теперь разрешено использовать не только суда с динамическим позиционированием, но и с якорным, писал NEWS.ru ранее.

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Европейскими партнёрами «Газпрома» являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.