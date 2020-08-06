Аналитики считают, что вакцина от коронавируса сильно повлияет на экономику

https://static.news.ru/photo/97743dba-d86e-11ea-ab8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look press

Аналитики Goldman Sachs сообщили, что появление вакцины от коронавирусной инфекции может серьёзно повлиять на ситуацию на финансовых рынках и экономику.

Инвесторам следует учитывать риск того, что успешная вакцина от коронавируса вызовет тревогу на рынках, — привели сообщение агентства Bloomberg на портале URA.RU.

Эксперты пояснили, что паника из-за успешной вакцины от коронавируса может привести к оттоку финансов из технологических компаний в циклические, а также к распродаже облигаций. Кроме того, по мнению аналитиков, на ситуацию на финансовых рынках могут повлиять предстоящие президентские выборы в США.

Эксперты Goldman Sachs подчёркивают, что акции развивающихся стран могут сильно вырасти, если смена американского лидера произойдёт одновременно с появлением эффективной вакцины от коронавируса, а в Соединённых Штатах также возрастут и налоговые риски.

Как писал NEWS.ru ранее, иностранные инвесторы находят привлекательными российские облигации и активно вкладываются в них. Они отмечают высокую доходность российских облигаций и положительно оценивают экономическую политику России.