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Покупки в интернет-магазинах могут стать удобнее и безопаснее, если для платежей применять биометрические данные. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на Financial Times.

Возможным решением проблемы может стать использование биометрических данных. Сканирование отпечатков пальцев или лиц не только позволяет относительно быстро подтверждать платежи, но и обеспечивает более надёжную защиту, чем пароли, — сообщило издание.

Отмечается, что за последние годы, в Европе и на Западе набирает популярность оплата онлайн-платежей с помощью отпечатков пальцев.

Однако другие эксперты считают, что такой метод не обеспечивает полной защиты — уже созданы технологии, позволяющие создавать фальшивые отпечатки пальцев. Кроме того, существуют технологии, которые подделывают голос пользователя и обманывают систему распознавания лиц.

Ранее NEWS.ru писал о том, что телефонные мошенники могут использовать любое сказанное по телефону слово против своей жертвы, даже простое «да». Специалисты по информационной безопасности посоветовали избегать любых разговоров с незнакомыми людьми по телефону.