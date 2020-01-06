Покупки в интернет-магазинах могут стать удобнее и безопаснее, если для платежей применять биометрические данные. Об этом
Возможным решением проблемы может стать использование биометрических данных. Сканирование отпечатков пальцев или лиц не только позволяет относительно быстро подтверждать платежи, но и обеспечивает более надёжную защиту, чем пароли, — сообщило издание.
Отмечается, что за последние годы, в Европе и на Западе набирает популярность оплата онлайн-платежей с помощью отпечатков пальцев.
Однако другие эксперты считают, что такой метод не обеспечивает полной защиты — уже созданы технологии, позволяющие создавать фальшивые отпечатки пальцев. Кроме того, существуют технологии, которые подделывают голос пользователя и обманывают систему распознавания лиц.
Ранее NEWS.ru писал о том, что телефонные мошенники могут использовать любое сказанное по телефону слово против своей жертвы, даже простое «да». Специалисты по информационной безопасности посоветовали избегать любых разговоров с незнакомыми людьми по телефону.
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