Аналитик спрогнозировал скачок доллара до 120 рублей после выборов в США

https://static.news.ru/photo/0e193b12-1bbf-11eb-9929-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс американского доллара может достичь 120 рублей, если на выборах президента США победу одержит кандидат от демократов Джо Байден и его партия получит большинство в сенате, считает финансовый аналитик Дмитрий Голубовский.

Финансист пояснил, что пока сенат контролируется республиканцами, что позвонило действующему президенту Дональду Трампу избежать импичмента. Но, подчеркнул Голубовский в беседе с URA.ru, в палате представителей США большинство уже принадлежит демократам.

Будут санкции против государственного долга России, против корпоративного долга. Мне кажется, что в самом жёстком варианте ни одно российское юрлицо не сможет разместить ни одну долговую бумагу. То есть, ни правительство не сможет занять, ни госкорпорации. Долги придется просто погашать. Иностранцев вытряхнут из ОФЗ (Облигации федерального займа). Там их сидит процентов 30 или поменьше. Если эти 30% одним махом будут уходить с рынка государственного долга, значит доходность подскочит на 3-4%, а курс доллара будет в районе от 105 до 120 рублей, — объяснил эксперт.

Голубовский напомнил, что в России «экстремумы на валютном рынке» часто случаются в августе и в сентябре. Вероятно, по словам финансиста, доллар начнёт расти в конце лета 2021 года.

Поэтому если весной начнется давление на нас, допустим в апреле... Апрель, как правило, месяц хороший с точки зрения валютной выручки, там курс будет стабилен, но летом, к августу, он будет падать и долетит до дна за квартал, — резюмировал аналитик.

Как писал NEWS.ru ранее, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер считает, что в текущей ситуации разумнее всего выбрать для сохранения сбережений либо российский рубль, либо китайский юань или евро.