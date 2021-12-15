Аналитик спрогнозировал курс рубля в 2022 году

Руководитель направления инвестиционной аналитики банка «Ренессанс Кредит» Роман Чечушков спрогнозировал, сколько будет стоить рубль в 2022 году. По его мнению, курс российской валюты будет находиться в диапазоне 70–77 за доллар, сообщает ПРАЙМ.

За евро в наступающем году будут давать 79–87 рублей, считает специалист. На курс рубля будут влиять монетарные решения Банка России, давить действия регуляторов развитых стран. Также на стоимости рубля скажутся геополитика, пандемия и цены на сырьё.

Учитывая сильные макропоказатели России, при благоприятных условиях на сырьевых рынках курс рубля может на какой-то период укрепиться и выйти за рамки диапазонов. В случае обострения геополитической ситуации и усиления санкционной риторики не исключены краткосрочные периоды с выходом курса за верхний уровень ценового диапазона, — считает аналитик.

Ранее сообщалось, что в декабре всегда рубль дешевеет по отношению к другим валютам. И этот год, по всей видимости, не станет исключением. Растущая инфляция, падение цен на нефть не добавляют инвесторам уверенности в завтрашнем дне. А также геополитические риски. Всё вместе это давит на курс рубля, которому приходится балансировать на достигнутых уровнях.