Аналитик рассказала, как выйти на пенсию на два года раньше

https://static.news.ru/photo/c6c57a1c-a243-11eb-9695-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне могут выйти на пенсию за два года до наступления определённого законом возраста, но при соблюдении определённых условий. Для этого надо быть уволенным по сокращению штата или ликвидации предприятия, сообщила аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселёва.

Также работник должен состоять на учёте в службе занятости при том, что работники учреждения не смогли подобрать ему вакансию. Третье условие — накопление не менее 21 пенсионного балла и наличие трудового стажа не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин, приводит слова аналитика агентство ПРАЙМ.

Только при соблюдении всех вышеперечисленных условий служба занятости может предложить уйти на пенсию раньше назначенного возраста. Максимальный срок для этого составляет два года.

На сегодня пенсионный возраст наступает в 56,5 лет у женщин и 61,5 года у мужчин. Претендовать на досрочную пенсию могут также представители определённых профессий: опасных и вредных производств, работники Крайнего Севера и другие получатели льгот.

Как сообщалось ранее, выход на досрочную пенсию с этого года разрешён матерям четверых детей, рождённым в 1965 году. Они могут оформить страховую пенсию до достижения детьми возраста 8 лет, а самим — 56.