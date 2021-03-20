Аналитик рассказал, как эффективно вложить пять тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/48748eb4-67ed-11ea-b36a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Nagle/Xinhua

Открытые и биржевые паевые инвестиционные фонды могут стать хорошим вариантом для вложения средств частных инвесторов, обладающих небольшой суммой денежных средств. Об этом рассказал управляющий активами компании «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

В интервью агентству ПРАЙМ Русецкий пояснил , что открытые фонды имеют активное управление, структура там меняется в зависимости от ситуации на рынке. Что касается биржевых фондов, то они следуют индексам на выбранный класс активов.

По словам эксперта, в ближайшее время можно будет наблюдать формирование новых услуг, таких, например, как покупка паёв «на сдачу», когда происходит округление суммы чека за ресторан и на эту разницу автоматически покупаются паи.

Систематическое инвестирование является одним из лучших механизмов долгосрочного накопления, — рекомендовал Русецкий.

Ранее эксперт предупредил, когда не стоит связываться с долларами. Об этом писал NEWS.ru.