16+

Рубрики

Медиа

Архив

Экономика

Аналитик рассказал, как эффективно вложить пять тысяч рублей

02:23, 22 марта 2021 696
Фото: Michael Nagle/Xinhua

Открытые и биржевые паевые инвестиционные фонды могут стать хорошим вариантом для вложения средств частных инвесторов, обладающих небольшой суммой денежных средств. Об этом рассказал управляющий активами компании «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

В интервью агентству ПРАЙМ Русецкий пояснил, что открытые фонды имеют активное управление, структура там меняется в зависимости от ситуации на рынке. Что касается биржевых фондов, то они следуют индексам на выбранный класс активов.

По словам эксперта, в ближайшее время можно будет наблюдать формирование новых услуг, таких, например, как покупка паёв «на сдачу», когда происходит округление суммы чека за ресторан и на эту разницу автоматически покупаются паи.

Систематическое инвестирование является одним из лучших механизмов долгосрочного накопления, — рекомендовал Русецкий.

Ранее эксперт предупредил, когда не стоит связываться с долларами. Об этом писал NEWS.ru.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео