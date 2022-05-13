Аналитик раскритиковал внимание к экономическим проблемам Запада Аналитик Крутихин: акцент на экономических проблемах Запада уводит внимание от влияния санкций на Россию

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Акцент экспертов на экономических проблемах Запада уводит внимание от негативного влияния санкций на Россию, сообщил соучредитель и ведущий аналитик информационно-консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин. В разговоре с «Компанией» он напомнил о прогнозе Международного энергетического агентства, по которому сокращение добычи российской нефти ускорится с 15 мая. Одним из самых тяжёлых последствий этого специалист назвал рост безработицы из-за закрытия рабочих посёлков.

Крутихин считает, что прогнозы независимых международных экспертов отличаются от мнения аналитиков российских госкомпаний.

Те сейчас затушёвывают негативное воздействие санкций на отечественную нефтяную отрасль и вместо объективного обзора внутренних проблем фокусируют внимание на «страшных бедах», которые, по их мнению, ждут экономику западного мира в результате отказа от импорта российских энергоносителей, — сказал он.

Он добавил, что компании-операторы начали ликвидировать часть малодебитных скважин эксплуатационного фонда. При этом сотрудники считают возможным вернуть к жизни не более половины закрытых скважин, отметил Крутихин.

По его мнению, оказался верным прогноз Минэнерго от 2018 года о том, что добыча нефти в стране к 2035-му уменьшится до 310 млн тонн.

В апреле среднесуточная добыча нефти в России сократилась на 8,7% по сравнению с уровнем марта — до 1,37 млн тонн на фоне санкций западных стран. Такое падение вызвано отказом европейских трейдеров от приобретения энергоресурса у российских госкомпаний, а также тенденцией к снижению переработки внутри страны.