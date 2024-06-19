«Рубль нанесет сильнейший удар»: аналитик предсказал резкое падение доллара Аналитик Разуваев: россияне скоро увидят доллар меньше 80 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ближайшей перспективе доллар может упасть ниже 80 рублей, уверен финансовый аналитик Александр Разуваев. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что при этом данная ситуация может ударить по доходной части федерального бюджета и увеличить его дефицит. По его словам, это может подтолкнуть власти к развитию цифрового рубля.

Россияне могут увидеть доллар значительно меньше 80 рублей. Укрепление рубля нанесет сильнейший удар по доходной части федерального бюджета и увеличит его дефицит. Текущая ситуация подтолкнет власти к развитию цифрового рубля, исламского банкинга и промышленного майнинга, — пояснил Разуваев.

Экономист отметил, что рост российской валюты может негативно сказаться на акциях экспортеров, которые составляют основу МосБиржи. Как уточнил эксперт, причины укрепления рубля далеко не радостные: на это повлияли трудности с платежами за трансграничные операции. По его словам, также стоит ожидать перебоев в поставках техники, вина и фармацевтических препаратов.

Очень вероятное повышение ключевой ставки с 16% до 17-18% также играет на стороне рубля. Индекс МосБиржи, вероятно, в ближайшее время ждет консолидация. С учетом образовавшихся дисбалансов на рынке приобретенная по текущему курсу американская валюта может подешеветь в рублях еще на 10–15%, — добавил экономист.

Финансовый аналитик Владимир Чернов ранее выразил мнение, что сейчас не стоит продавать наличные доллары и евро. Он допустил, что после 13 августа иностранные валюты могут подорожать.