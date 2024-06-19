Россиянам рассказали, стоит ли избавляться от наличных долларов и евро Аналитик Чернов: без необходимости не стоит продавать наличные доллары и евро

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Сейчас не стоит продавать наличные доллары и евро, заявил в беседе с РИАМО финансовый аналитик Владимир Чернов. Он также высказал прогноз о том, что иностранные валюты могут подорожать после 13 августа. Кроме того, спреды между операциями в банках и обменных пунктах в скором времени сократятся, добавил аналитик.

На наш взгляд, пока не стоит продавать наличные доллары и евро, если нет такой острой необходимости. Ограничения на операции с ними через НКЦ вступят в силу только 13 августа, после чего может последовать подорожание долларов и евро в России, — предположил Чернов.

Аналитик также призвал проводить операции с наличностью только в том случае, если валюта нужна при выезде за границу. Например, в отпуск.

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров финансовый аналитик Александр Разуваев ранее дал прогноз о том, что курс юаня к рублю может остаться на текущем уровне в 11 рублей за единицу. Он также порекомендовал отдавать предпочтение российской валюте.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев прежде высказал мнение, что рубль и юань смогут вытеснить из международных расчетов доллар США. Он обратил внимание на то, что Москва старается продвигать свою валюту в тех отраслях, где занимает лидирующие позиции.