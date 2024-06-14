Финансист назвал альтернативу долларам Финансист Беляев: рубль и юань смогут заменить доллар в международных сделках

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Российский рубль и китайский юань в будущем могут заменить в расчетах американский доллар, заявил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» кандидат экономических наук Михаил Беляев. Он заметил, что нацвалюта Китая все чаще выступает как альтернатива для денежных средств Соединенных Штатов.

Сейчас в экономическом полушарии, которое выступает альтернативой коллективному Западу, по торговле доминирует Китай. Это и стало главной причиной, почему юань смог поравняться с долларом, а где-то и превзойти его, зависит от того, как считать, — напомнил Беляев.

Финансист также добавил, что Россия продолжает продвигать свою валюту при расчетах с другими странами в тех отраслях, в которых Москва занимает лидирующие позиции, например, в энергетике.

Независимый инвестиционный советник Кристина Агаджанова также предложила открыть депозитный счет в юанях или облигациях. Однако использование депозитов с китайской валютой, по ее словам, может привести к потере прибыли из-за разницы курсов.

Беляев ранее призвал не надеяться на то, что курс доллара будет колебаться на очень низком или высоком уровне — от 30 до 200 рублей. Вместо этого финансист допустил, что американская валюта может торговаться на уровне в 60–70 рублей.