Экономист рассказал, останется ли юань на уровне 11 рублей Экономист Разуваев: курс юаня к рублю останется на текущем уровне

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Курс юаня к рублю останется на текущем уровне, то есть составит около 11 рублей, заявил NEWS.ru член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров финансовый аналитик Александр Разуваев. Он порекомендовал не вкладываться в китайскую валюту и отдавать предпочтение российской.

В юань все равно вкладываться не нужно, вкладывайтесь в рубль. Связано это с тем, что ожидаются уже точно повышения ключевой ставки ЦБ. Мне очень нравится, что мы ориентируемся на юань, а не на доллар. Реинкарнация юаньской империи происходит. В дальнейшем рубль к юаню будет оставаться примерно на текущем уровне, — подчеркнул экономист.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что российский рубль и китайский юань в будущем могут заменить в расчетах американский доллар. Он заметил, что нацвалюта Китая все чаще выступает как альтернатива для денежных средств Соединенных Штатов. Финансист также добавил, что Россия продолжает продвигать свою валюту при расчетах с другими странами в тех отраслях, в которых Москва занимает лидирующие позиции, например в энергетике.

Беляев до этого призвал не надеяться на то, что курс доллара будет колебаться на очень низком или высоком уровне — от 30 до 200 рублей. Вместо этого финансист допустил, что американская валюта может торговаться на уровне 60–70 рублей.