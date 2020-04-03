Аналитик объяснил рост нефтяных котировок

https://static.news.ru/photo/617b43a8-75a8-11ea-868e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Nagle/Xinhua/Global Look Press

Цены на нефть растут на фоне сообщений о встрече в рамках ОПЕК+, которая должна состояться 6 апреля. Рост стоимости ближайших контрактов Brent и WTI за день в процентах стал рекордным: на 21% и 24,7% соответственно. Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев считает, что таким образом рынок заранее позитивно реагирует на предстоящие переговоры.

Саудовская Аравия созывает экстренную встречу ОПЕК+ для обсуждения нового соглашения. При этом уже есть сообщения, что ряд стран, не входящих в картель, также получили приглашения. Это первые попытки стабилизации рынка нефти с момента обрушения 9 марта, поэтому рынок воспринимает эти новости исключительно позитивно и котировки растут, — сообщил NEWS.ru Деев.

Как писал NEWS.ru, нефтедобывающие страны на встрече ОПЕК+ 6 апреля планируют обсудить возможность сокращения добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки. Распределения квот пока нет, к формату ОПЕК+ могут присоединиться и ряд новых стран. Страны — экспортёры нефти уже начали подготовку к переговорам в рамках ОПЕК+. Переговоры были инициированы Саудовской Аравией. 2 апреля страна призвала срочно созвать заседание стран ОПЕК+, чтобы обсудить цены на рынке нефти.