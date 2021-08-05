Аналитик объяснил рост цен на бензин

Рост цен на бензин на протяжении всего этого года связан со стимулированием спроса на внутреннем рынке и высокими ценами на нефть, заявил аналитик УК «Альфа-капитал» Денис Бадьянов. Об этом сообщают РИА Новости.
Эксперт объяснил, что цены на топливо
Ранее сообщалось, что цены на бензин марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновили исторический максимум по итогам торгов 4 августа. В ходе торгов они выросли на 0,6%, с 57,6 тысячи рублей за тонну до 57,95 тысячи рублей за тонну. Цена бензина Аи-95 выросла за день на 0,9%, до 59,26 тысячи рублей за тонну.