Аналитик объяснил рост цен на бензин

Рост цен на бензин на протяжении всего этого года связан со стимулированием спроса на внутреннем рынке и высокими ценами на нефть, заявил аналитик УК «Альфа-капитал» Денис Бадьянов. Об этом сообщают РИА Новости.

Эксперт объяснил, что цены на топливо формируются за счёт налоговой составляющей, прибыли производителей топлива и АЗС, а также прочих расходов. По словам Бадьянова, рост стоимости бензина на российском рынке в текущем году также может быть связан с эффектом отложенного спроса в сфере туризма из-за резкого сокращения потребления топлива в коронавирусный 2020 год.

Ранее сообщалось, что цены на бензин марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновили исторический максимум по итогам торгов 4 августа. В ходе торгов они выросли на 0,6%, с 57,6 тысячи рублей за тонну до 57,95 тысячи рублей за тонну. Цена бензина Аи-95 выросла за день на 0,9%, до 59,26 тысячи рублей за тонну.