Аналитик дал совет не менять рубли на доллары

Несмотря на то, что россияне предпочитают хранить свои накопления в валюте, существуют ситуации, когда не следует менять рубли на иностранную валюту. Об этом рассказал директор по развитию компании Noble Russian Finance Club Александр Зюриков.
В интервью агентству «Прайм» Зюриков
В этой связи доллары и евро выгодно покупать лишь в случае долгосрочных владений или в случае, когда предстоят операции с валютой.
И ту часть сбережений, которая номинирована в валюте, в определенные моменты имеет смысл перевести в рубли. Например, в моменты пикового падения курса рубля. Как только паника утихает, есть смысл выйти из доллара в рубли, зафиксировав прибыль от избыточного роста доллара, — утверждает эксперт.
Ранее NEWS.ru писал о том, в чём будет выгодно хранить накопления. По мнению ряда экспертов, вложения в альтернативные доллару валюты особо привлекательны для долгосрочных инвестиций.