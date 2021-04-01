Аналитик дал совет не менять рубли на доллары

https://static.news.ru/photo/dcebda3c-f935-11ea-8921-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несмотря на то, что россияне предпочитают хранить свои накопления в валюте, существуют ситуации, когда не следует менять рубли на иностранную валюту. Об этом рассказал директор по развитию компании Noble Russian Finance Club Александр Зюриков.

В интервью агентству «Прайм» Зюриков пояснил , что если взглянуть на графики за последние несколько лет, можно увидеть, что между короткими взлётами курса доллара существовали длительные, протяжённостью 1,5-2 года периоды, когда рубль отыгрывал эти потери.

В этой связи доллары и евро выгодно покупать лишь в случае долгосрочных владений или в случае, когда предстоят операции с валютой.

И ту часть сбережений, которая номинирована в валюте, в определенные моменты имеет смысл перевести в рубли. Например, в моменты пикового падения курса рубля. Как только паника утихает, есть смысл выйти из доллара в рубли, зафиксировав прибыль от избыточного роста доллара, — утверждает эксперт.

Ранее NEWS.ru писал о том, в чём будет выгодно хранить накопления. По мнению ряда экспертов, вложения в альтернативные доллару валюты особо привлекательны для долгосрочных инвестиций.