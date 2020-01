https://static.news.ru/photo/4d24de82-2e45-11ea-bbf5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

Фондовые индексы Соединённых Штатов серьёзно упали. Причиной стала эскалация напряжения между США и Ираном.

Так, индекс Dow Jones рухнул на 201,01 пункта (0,7%), Standard & Poor's 500 — на 3236,62 пункта (0,65%), а Nasdaq Composite — на 68,03 пункта (0,75%).

Кроме того, упали цены на акции American Airlines Group Inc. (-5,6%), Delta Air Lines Inc. (-2,9%) и United Airlines Holdings Inc. (-3,3%). К этому привело беспокойство из-за конфликта в нефтедобывающем регионе и роста цен на топливо.

Ранее NEWS.ru писал, что глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада.

В Госдепартаменте США заявили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.