Американская Emerson Electric заявила об уходе из России

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Американская инжиниринговая корпорация Emerson Electric заявила об уходе с российского рынка. Соответствующая информация появилась в финансовой отчётности компании. В Emerson изучают варианты продажи своего дочернего предприятия Metran.

Сегодня компания Emerson объявляет о своем решении выйти из российского бизнеса, и в рамках этого выхода мы изучаем стратегические варианты продажи Metran, нашей российской производственной дочерней компании, — приводятся в релизе слова гендиректора компании Лала Карсанбхая.

В компании также сообщили, что передача российских активов пройдёт упорядоченно. Корпорация будет поддерживать своих сотрудников в ходе этого процесса.

Emerson Electric работает в сфере технологий и инжиниринга во многих отраслях промышленности.

Ранее стало известно, что финский государственный железнодорожный оператор VR Group продаст все российские активы, в том числе дочерние предприятия, занимающиеся грузоперевозками, и расторгнет контракты с РЖД. В компании отметили, что данный процесс уже начался.

Контракты могут быть расторгнуты только по взаимному согласию сторон, так как действие западных санкций не распространяется на железнодорожное сообщение между Россией и Евросоюзом.