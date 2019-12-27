https://static.news.ru/photo/b9295692-28c5-11ea-99b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алжир закупит 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и столько же фронтовых бомбардировщиков Су-34.

Об этом сообщил портал Menadefense. По его данным, соответствующий контракт уже заключён. Он оценивается в $6 млрд. Контракт будет исполнен до 2025 года.

Переговоры по закупке велись в течение долгого времени. Окончательное решение было принято после посещения делегацией из Алжира авиасалона МАКС летом 2019 года.

Ранее NEWS.ru писал о том, что гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что первые масштабные поставки истребителей пятого поколения Су-57 в Военно-космические силы начнутся уже в следующем году.