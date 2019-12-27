Алжир закупит 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и столько же фронтовых бомбардировщиков Су-34.
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Переговоры по закупке велись в течение долгого времени. Окончательное решение было принято после посещения делегацией из Алжира авиасалона МАКС летом 2019 года.
Ранее NEWS.ru писал о том, что гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что первые масштабные поставки истребителей пятого поколения Су-57 в Военно-космические силы начнутся уже в следующем году.
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