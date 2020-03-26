https://static.news.ru/photo/742766cc-6ea4-11ea-9bf6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международное рейтинговое агентство Moody’s понизило прогноз роста российского ВВП с 1,5% до 0,5% в 2020 году. Экономисты объяснили изменение оценки обвалом нефтяных цен и мировой пандемией коронавируса.

Исходя из того, что базовая цена нефти марки Brent теперь будет примерно на 30% ниже наших предыдущих прогнозов, мы ожидаем, что экономический рост в России замедлится до 0,5% в этом, — цитирует ТАСС отчёт агентства.

Предыдущий прогноз Moody’s появился в феврале, когда коронавирус COVID-19 ещё не распространился за пределами Китая.

Как писал NEWS.ru, зародившаяся в Китае инфекция в марте превратилась в мировую пандемию. Крупнейшие очаги распространения вируса возникли в Европе и США. Многие страны закрыли сухопутные границы, сократились авиаперелёты, начались обвалы на фондовых рынках, цены на углеводороды обрушились до минимальных за 15–20 лет.