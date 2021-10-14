В России предложили защитить иностранный бизнес от коррупции и судов

Россия неоднократно заявляла, что одним из ключевых приоритетов правительства страны является формирование благоприятной предпринимательской среды. Однако иностранные инвесторы все еще неохотно вкладывают деньги в российскую экономику. По данным Группы Всемирного банка, Россия в 2019 году находилась на 31 месте среди стран мира по уровню прямых иностранных инвестиций. А как сообщил Банк России, в 2020 году прямые иностранные инвестиции в нашу страну снизились в четыре раза про сравнению с 2019 годом, составив 8,6 миллиарда долларов.

По мнению предпринимателя Дмитрия Давыдова, автора проекта «20 идей по развитию России», ситуацию может исправить реформа судебной системы. Кроме того, в стране нужно создать единый портал для отечественных и зарубежных инвесторов. Предложения бизнесмена опубликованы на портале 20idei.ru.

Основные опасения у иностранных инвесторов вызывают непредсказуемость решений российских властей, правоохранительных и налоговых органов, отмечает Давыдов. Бизнесмены жалуются на коррупцию, несовершенство законодательства по защите прав собственности и слабую инфраструктуру фондового рынка.

В качестве временной меры автор проекта предлагает позволить иностранным инвесторам выбирать страну для расследования уголовных преступлений, уголовного судопроизводства и отбывания наказания.

«Выбор будет проводиться из стран-лидеров, к которым существует всецелое доверие в мире и которые имеют популярность среди иностранных предпринимателей. В части гражданских правоотношений у иностранных инвесторов существует больший комфорт, чем в отношении уголовного производства, т.к. иностранные инвесторы могут использовать на территории России иностранное право, передавать споры в иностранные арбитражные суды», — отмечает предприниматель.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

По его мнению, список рекомендованных стран следует составлять после тщательного анализа, этот перечень должен обновляться. Временные правила могут применяться до того момента, пока Россия не войдет в первую тройку стран по ведению бизнеса согласно рейтингу Всемирного банка.

Давыдов предлагает распространить правовые послабления по части передачи дел в «разрешенные страны» на иностранцев, которые инвестировали в российскую экономику не менее 100 тысяч долларов за последние пять лет или работают в компаниях, инвестировавших в Россию не менее 10 миллионов долларов.

Если суд выбранного государства вынесет оправдательное решение, то иностранец освобождается от уголовного преследования в России и сможет дальше вести здесь бизнес. Отбывать наказание иностранный гражданин также может в стране, где проводился суд. Автор проекта предлагает применить аналогичный подход к административным делам. По мнению Давыдова, инвесторы будут использовать свое право только в исключительных случаях, когда у них будут сомнения в отношении объективности дела и последствий административного наказания для бизнеса.

Кроме того, автор идеи предлагает предоставить иностранным инвесторам возможность при создании совместных предприятий в России отрегулировать все корпоративные правоотношения в договоре СП, который будет единственным документом, регулирующим отношения между сторонами.

Перечисленные меры помогут создать наиболее благоприятные условия для иностранных инвесторов и привлечь огромные деньги в российскую экономику. Однако, по мнению Давыдова, это невозможно без законодательной поддержки государства.