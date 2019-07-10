Петер Саган Фото: David Stockman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Словацкий велогонщик Петер Саган из команды Bora-hansgrohe стал победителем 5-го этапа многодневки «Тур де Франс».

Вторым финишировал бельгиец Ваут ван Арт (Team Jumbo — Visma), третьим — итальянец Маттео Трентин (Mitchelton-Scott). Единственный россиянин, принимающий участие в гонке, Ильнур Закарин (Team Katusha — Alpecin) финишировал 84-м.

Лидером генеральной классификации после 5 этапов остался Жулиан Алафилипп (Deceuninck — Quick Step). Вслед за ним расположились Ван Арт и голландец Стивен Крёйсвейк (оба — Team Jumbo — Visma).

Протяжённость 5-го этапа Сен-Дье-де-Вож — Кольмар составила 175,5 км.

Итальянский велогонщик Элиа Вивиани из команды Deceuninck — Quick Step выиграл 4-й этап, писал News.ru.

 

 

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