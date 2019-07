Вторым финишировал бельгиец Ваут ван Арт (Team Jumbo — Visma), третьим — итальянец Маттео Трентин (Mitchelton-Scott). Единственный россиянин, принимающий участие в гонке, Ильнур Закарин (Team Katusha — Alpecin) финишировал 84-м.

Relive the last kilometre of stage 5 and @petosagan 's huge win!

Revivez le dernier kilomètre de l'étape du jour et la victoire au sprint du Maillot Vert Peter Sagan! #TDF2019 pic.twitter.com/tV1NpS2bGC