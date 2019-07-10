Фото: David Stockman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Швейцарская велосипедная команда Мирового тура Team Katusha — Alpecin («Катюша-Альпецин») прекратит своё существование по завершении сезона-2019.

Как сообщает L'équipe, менеджмент команды сообщил гонщикам, что они освобождаются от контрактных обязательств и свободны в выборе команды. Отмечается, что проект будет закрыт после завершения нынешнего сезона. Между тем сообщается,...