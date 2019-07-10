Словак Саган выиграл 5-й этап веломногодневки «Тур де Франс»
Григорий Ениколопов
19:06, 10 июля 2019
https://static.news.ru/photo/e5cf41b2-a32c-11e9-9bc2-fa163e074e61_1024.jpgПетер СаганФото: David Stockman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Словацкий велогонщик Петер Саган из команды Bora-hansgrohe стал победителем 5-го этапа многодневки «Тур де Франс».
Вторым финишировал бельгиец Ваут ван Арт (Team Jumbo — Visma), третьим — итальянец Маттео Трентин (Mitchelton-Scott). Единственный россиянин, принимающий участие в гонке, Ильнур Закарин (Team Katusha — Alpecin) финишировал 84-м.