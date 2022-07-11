В России предложили ввести лимиты на покупку дизеля иностранцами «Известия»: в РФ предложили ввести лимиты покупки дизеля иностранными грузоперевозчиками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России предложили ввести лимит на 50 литров на покупку дизельного топлива для иностранных транспортных компаний. Такое предложение премьер-министру РФ направила Национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс». За покупку дизеля сверх установленного лимита предлагается брать компенсацию, сопоставимую с европейскими ценами на топливо. Инициатива была предложена в качестве ответных мер в отношении Литвы и ЕС из-за нарушений договорённостей о транзите грузов в Калининград. Об этом сообщили «Известия».

Литва и ЕС ввели санкции против России, исходя из которых российские грузоперевозчики не могут завозить на территорию Калининграда определённые товары. А это большой перечень значимой продукции. Сейчас их поставку в регион осуществляют с помощью морских перевозок, которые дороже наземных, — сказал президент «Грузавтотранса» Владимир Матягин.

Литва прекратила транзит попавших под санкции товаров с 18 июня. В МИД РФ и Кремле заявляли, что действия Вильнюса незаконны и противоречат международным договорённостям.

В свою очередь правительство Литвы и руководство Евросоюза отмечали, что страна не вводила односторонних ограничений, а «последовательно применяет санкции».

В конце июня Reuters сообщало, что Евросоюз планирует исключить транзит в Калининградскую область через Литву из ограничений для разрядки конфликта с Москвой.