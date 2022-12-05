Страну ждет новогодняя стрельба: фейерверки скупают, несмотря на рост цен А вот власти и бизнес начали экономить на пиротехнике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне покупают в два-три раза больше фейерверков и петард, чем год назад. Возможно, дело в пока еще проходящих на маркетплейсах акциях «Черная пятница», так как за последний год пиротехника подорожала на 15–20%. Впрочем, продавцы начали торговать более дешевой продукцией, ожидая, что граждане начнут экономить. А бизнес и власти в регионах уже снизили расходы на салюты. О том, во сколько обойдется пиротехника перед Новым годом и как ее лучше выбирать, расскажет NEWS.ru.

Цены на пиротехнику растут

По данным Российской пиротехнической ассоциации, стоимость пиротехники заметно растет второй год подряд. Год назад на повышение цен повлияла пандемия, а в этом году — санкции. Ведь раньше продукция из Китая завозилась транзитом через Европу, но после того как ее порты закрыли для российских судов, пришлось строить новую логистику.

Сейчас поставки идут автомобильным транспортом через Дальний Восток. С одной стороны, курс юаня по сравнению с прошлыми годами упал, с другой — цена транспортировки выросла, — пояснил NEWS.ru гендиректор компании «Русский фейерверк» Анатолий Воробьев.

В итоге продавцы подняли цены на 15–20% по сравнению с прошлым годом, но еще выше поднимать не решаются, говорит Воробьев. Иначе они могут лишиться большой доли покупателей, которые хотят сэкономить в 2022 году. До пандемии и санкций ежегодный рост цен в среднем составлял лишь 3–5%.

По данным Российской пиротехнической ассоциации, в прошлом году средний чек при покупке россиянами фейерверков достигал 5–6 тыс. руб. Руководитель сети магазинов пиротехники «КоробкаФейерверков.РФ» Дмитрий Метелкин ожидает, что в этом сезоне средний чек будет в районе 2–3 тыс. руб. Поставщики пиротехнической продукции уже скорректировали закупки с учетом снизившейся покупательной способности россиян.

Сейчас народ покупает недорогие фейерверки, поэтому мы пересмотрели свой ассортимент и стали завозить более дешевую продукцию. Если раньше продавалась батарея салютов в 100 стволов с калибром 30 мм, то сейчас такая же батарея продается с калибром 16 мм, — прокомментировал Анатолий Воробьев.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Спрос на фейерверки пока не исчез

Несмотря на экономическую нестабильность, отказываться от новогодней стрельбы жители России не будут. Ретейлеры, напротив, фиксируют рост продаж, который начался раньше обычного декабрьского сезона. По данным компании Ozon, в ноябре продажи петард и летающих фейерверков в штуках выросли более чем втрое к ноябрю прошлого года, а продажи батарей салютов и римских свечей увеличились в два с лишним раза. Отметим, что торговля пришлась в том числе на акции «День шопинга» и «Черная пятница».

Самыми популярными в категории пиротехники стали классические петарды разной мощности и летающие фейерверки с хлопком. Также россияне берут батареи салютов от 25 до 50 залпов и римские свечи по 12 штук в упаковке, — сказал NEWS.ru представитель Ozon.

В компании уточнили, что в последние годы россияне стали больше покупать бенгальских свечей, которые являются увеличенной копией привычных бенгальских огней и достигают 40–60 см в длину. На стабильные продажи надеется и глава компании «Русский фейерверк».

Как только объявили мобилизацию, заметно упали объемы продаж в рознице. Но шок от этого события прошел, и сейчас люди активно готовятся к Новому году, им хочется какого-то праздника. В рознице мы можем прогнозировать продажи не меньше, чем в прошлом году, — сказал Воробьев.

К тому же меньше россиян поедут на эти каникулы за границу. Они будут чаще отдыхать за городом, где одним из развлечений является запуск фейерверков.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Городские гулянья и корпоративы — без салютов

Но производители и продавцы пиротехники все равно рискуют не досчитаться прибыли: власти российских регионов после объявления частичной мобилизации начали отказываться от проведения праздничных салютов. В Центральной России, Поволжье, на Урале, в Южном округе и Сибири сокращают расходы на запланированные ранее мероприятия. В том числе не увидят фейерверков за счет бюджета жители Санкт-Петербурга и Москвы.



По данным ивент-агентства BRAVOMOS, спрос со стороны бизнеса на организацию новогодних фейерверков тоже упал — на 50–70%.

Компании существенно сократили бюджеты на новогодние корпоративы. К примеру, в прошлом году один крупный ретейлер совместил празднование Нового года и юбилея компании. Они заказывали у нас в том числе праздничный салют, а в этом году данная компания в принципе отказалась от проведения новогоднего корпоратива, — рассказала главный организатор агентства BRAVOMOS Алена Яворовская.

Она добавила, что в текущем сезоне стоимость услуг агентств по организации праздников снизилась примерно на 10% и они готовы предоставлять клиентам скидки. Сейчас заказ фейерверка для корпоратива обойдется в среднем в 45–70 тыс. руб.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Советы по выбору пиротехники

Представители рынка уверяют, что контрафакта в этом году больше не станет. Но на такую продукцию все еще можно нарваться, приобретая товар у уличных торговцев и в тех местах, где пиротехникой начинают торговать только в декабре (если это, конечно, не крупные ретейлеры).

В Роскачестве дали рекомендации по покупке идеального салюта и петард на Новый год.