Стало известно, как могут подорожать бензин и дизель в этом году Эксперты сообщили о подорожании бензина в России на 5–11% в 2023 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бензин в течение года может подорожать на 5–11%, сообщили NEWS.ru сразу несколько аналитиков. Среди причин — сокращение производства из-за эмбарго на экспорт нефти в Евросоюз (действует с 5 декабря) и будущего эмбарго на поставки нефтепродуктов (с 5 февраля). Чем меньше бензина будет производиться, тем дороже он будет стоить, объяснили эксперты.

Нефтепереработка в России значительно сократится, что приведет к снижению выпуска бензина. Он мало экспортируется и в основном идет на внутренние АЗС. Но надо понимать, что бензин на нефтеперерабатывающих заводах производится вместе с другими продуктами — мазутом и дизельным топливом [производство которых придется сократить из-за санкций]. <...> За год средняя цена на бензин может вырасти на 7–11%, до 56–58 руб. То есть ценник будет расти примерно на 1,5–2 руб. в квартал. Так, например, к апрелю-маю топливо может подорожать до 53–54 руб., — рассказал NEWS.ru главный аналитик компании TeleTrade Марк Гойхман.

В свою очередь основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров говорит, что сокращение экспорта нефтепродуктов бьет по прибыли нефтяных компаний, поэтому они будут увеличивать цены на бензин. Но пока из-за низкого спроса этого не происходит — АЗС опасаются, что спрос просядет еще больше.

Думаю, цены на бензин и дизель будут расти, но очень медленно и по итогам года этот рост не превысит 5–6%. То есть розничные цены вырастут в пределах 2,5–5 руб., — предполагает Сидоров.

Тем временем руководитель аналитического департамента компании AMarkets Артем Деев перечисляет такие причины для подорожания топлива, как понижение доходов бюджета, повышение расходов нефтяных компаний из-за роста налога на полезные ископаемые и инфляция.

В такой ситуации можно ждать роста цен на топливо, но только ближе к лету, когда начнется высокий сезон. Бензин марки АИ-92 в среднем по стране может подорожать до 50 руб. за литр, АИ-95 — до 55 руб., дизель — до 60 руб. Разница цен в регионах будет сохраняться, — пояснил эксперт.

По данным Росстата, в декабре 2022 по сравнению с декабрем 2021-го цены на бензин в России выросли всего на 0,91%. При этом цены на дизель только за месяц — с 14 ноября по 12 декабря — поднялись в среднем на 3,6%, до 57,83 руб. за литр. По данным Московской топливной ассоциации (МТА), рост был более существенным — на 5%. Среди причин — переход на зимний дизель с добавлением импортных присадок, писали «Ведомости».

Более подробно о ценах на бензин в России и других странах — в большом материале NEWS.ru.