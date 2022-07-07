Сбербанк реимплантирует чипы из старых карт в новые

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сбербанк начал переставлять чипы от старых банковских карт в новые в связи с повышенным спросом на карты «Мир» после ухода Visa и Mastercard и дефицитом материалов, заявила начальник отдела киберкомплаенса Сбербанка Ольга Маклашина. Она пояснила, что основная проблема заключается в логистике, так как «Сбер» в основном работал с поставщиками из Европы, передает ПРАЙМ.

Наши коллеги из центра эмиссии придумали решение, близкое к гениальному: реимплантацию чипов банковских карт, то есть мы начали «выковыривать» чипы из карточек и вставлять их в новые карты, — сказала Маклашина.

По ее словам, чипы переставляют только из неактивированных карт, которые не забрали клиенты. Она отметила, что такие карты хранятся в специальных центрах эмиссии, куда их из банковских отделений привозят инкассаторы. Перед «вживлением» чипа в новую карту с него удаляется вся информация.

По данным «Сбера», всего за месяц скапливается около 375 тысяч неактивированных карт, чипы из которых позволяют сэкономить около 1 млрд рублей в год на изготовлении новых.

Ранее глава банка Герман Греф рассказал, что западные санкции сильно ударили по «Сберу», но, несмотря на это, банк увеличил технологические вложения в свои продукты и «наблюдает огромный спрос на них со стороны бизнеса».