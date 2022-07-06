На прошлой неделе курс доллара к рублю проседал почти до 50 — минимума с конца мая 2015 года. Однако затем российская валюта стала сдавать позиции. Уже 6 июля доллар на МосБирже в моменте стоил больше 64 руб., а евро — 66 руб. Началось ли ослабление нацвалюты и к чему готовиться гражданам и бизнесу — в материале NEWS.ru.
Что могло снизить рубль
- Чем больше спрос на доллар, тем выше его цена в рублях. Это актуально и для любого товара на рынке.
- Дешевый доллар и дорогой рубль не всегда выгодны России. Ведь чем дороже доллар, за который мы продаем нефть, удобрения и зерно, тем больше рублей поступит нашим компаниям и в бюджет страны. Поэтому Минфин мог специально начать закупать иностранную валюту на бирже, чтобы ее усилить.
- Рубль дешевеет в ожидании других мер по стабилизации курса. Правительство считает оптимальным курс 70–80 руб. за доллар. Последние месяцы кабмин часто совещается на эту тему.
- Инвесторы опасаются начала мировой рецессии и покупают доллары, а на них — американские гособлигации.
- Завершился налоговый период, в который экспортеры продавали доллары и покупали на них рубли для выплат в казну. Теперь такого спроса на рубль нет.
- Существенно снизились нефтяные цены, что могло ослабить приток долларов от экспорта. Это автоматически поднимает на них спрос.
- Аналогичный эффект могло дать снижение поставок газа по «Северному» и Турецкому потокам из-за технических работ.
- Спрос на валюту могла вызвать и легализация параллельного импорта.
Начался ли тренд на ослабление
Курс еще может скорректироваться до 55–60 рублей за доллар после такого резкого роста, считают некоторые из опрошенных NEWS.ru экспертов. Однако в целом они склоняются к тому, что «американец» в этом году закрепится в районе 70–80 рублей, что необходимо для балансирования бюджета.
Как это повлияет на бюджет и экономику
В ноябре кабмин прогнозировал, что в 2022-м доходы бюджета России составят 25 трлн руб., расходы — 23,7 трлн руб., соответственно, профицит — 1,3 трлн руб. Правда, после начала спецоперации на Украине Минфин поменял свои прогнозы и допустил дефицит уже в 1,6 трлн руб.
Поэтому чем больше рублей поступит в бюджет и госкомпаниям страны, тем больше у России будет денег на госрасходы, закупки и финансирование промышленности.
С другой стороны, рост курса доллара может привести к новому витку повышения цен, говорят опрошенные NEWS.ru эксперты.
Инфляция в стране в скором времени начнет увеличиваться, — сказал ведущий аналитик криптобанка Bitzlato Алексей Михайлов.
Цены, особенно на импортные товары, могут подняться. Но в целом для экономики выигрыш больше, поскольку объемы экспорта намного превышают импорт, — добавляет главный аналитик информационно-аналитического Центра TeleTrade Марк Гойхман.
Финансовый аналитик оператора данных BitRiver Владислав Антонов уверен: цены в России будут расти независимо от ослабления рубля.
Поможет ли это бизнесу
Для компаний, продающих сырье и товары за границу, дорогие доллар и евро выгодны. Ведь это увеличивает их рублевую прибыль и снижает убытки. Да и часть расходов, в том числе налоговых, у них в рублях.
Но это для экспортеров. Среднему бизнесу важны недорогая логистика, доступные иностранные комплектующие и низкие ставки по кредитам. При удорожании доллара у них вырастут расходы, а ослабление рубля не позволит ЦБ дальше снижать ставку. А это значит, что кредитные ставки тоже падать не будут.
Что делать гражданам
Аналитик Гойхман допускает коррекцию до 55–60 руб. за доллар и предлагает в этот момент купить иностранную валюту в ожидании 70–75 руб. к концу года. Но это биржевые цены. Действительно, гораздо выгоднее покупать деньги именно на бирже (а не в обменнике с наценкой), открыв для этого сначала банковский, а затем и брокерский счет. Однако тут есть ряд рисков:
— деньги на брокерском счете не застрахованы АСВ и их после покупки лучше хранить на обычном банковском счете;
— иностранную валюту с нового или пополненного банковского счета нельзя будет снять минимум до 9 сентября. И ЦБ может продлить эти ограничения. Для получения наличных придется конвертировать доллары обратно в рубли;
— переводы иностранной валюты по России и за рубеж с каждым днем усложняются из-за санкций;
— ряд банков уже ввели комиссии за хранение денег на валютных счетах.
Также эксперты советуют присмотреться к китайским юаням. Но и их с банковских счетов пока снять нельзя.
Возможно, стоит последить за курсами в обменниках. Некоторые экономисты ждут, что разница между обменниками и биржей постепенно будет сокращаться.
В подготовке материала участвовал аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев