Эксперты ждут инфляцию из-за дорожающего доллара Что ослабило рубль и стоит ли покупать иностранную валюту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На прошлой неделе курс доллара к рублю проседал почти до 50 — минимума с конца мая 2015 года. Однако затем российская валюта стала сдавать позиции. Уже 6 июля доллар на МосБирже в моменте стоил больше 64 руб., а евро — 66 руб. Началось ли ослабление нацвалюты и к чему готовиться гражданам и бизнесу — в материале NEWS.ru.

Что могло снизить рубль

Чем больше спрос на доллар, тем выше его цена в рублях. Это актуально и для любого товара на рынке.

Дешевый доллар и дорогой рубль не всегда выгодны России. Ведь чем дороже доллар, за который мы продаем нефть, удобрения и зерно, тем больше рублей поступит нашим компаниям и в бюджет страны. Поэтому Минфин мог специально начать закупать иностранную валюту на бирже, чтобы ее усилить.

Рубль дешевеет в ожидании других мер по стабилизации курса. Правительство считает оптимальным курс 70–80 руб. за доллар. Последние месяцы кабмин часто совещается на эту тему.

Инвесторы опасаются начала мировой рецессии и покупают доллары, а на них — американские гособлигации.

Завершился налоговый период, в который экспортеры продавали доллары и покупали на них рубли для выплат в казну. Теперь такого спроса на рубль нет.

Существенно снизились нефтяные цены, что могло ослабить приток долларов от экспорта. Это автоматически поднимает на них спрос.

Аналогичный эффект могло дать снижение поставок газа по «Северному» и Турецкому потокам из-за технических работ.

Спрос на валюту могла вызвать и легализация параллельного импорта.

Начался ли тренд на ослабление

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс еще может скорректироваться до 55–60 рублей за доллар после такого резкого роста, считают некоторые из опрошенных NEWS.ru экспертов. Однако в целом они склоняются к тому, что «американец» в этом году закрепится в районе 70–80 рублей, что необходимо для балансирования бюджета.

Как это повлияет на бюджет и экономику

В ноябре кабмин прогнозировал, что в 2022-м доходы бюджета России составят 25 трлн руб., расходы — 23,7 трлн руб., соответственно, профицит — 1,3 трлн руб. Правда, после начала спецоперации на Украине Минфин поменял свои прогнозы и допустил дефицит уже в 1,6 трлн руб.

Поэтому чем больше рублей поступит в бюджет и госкомпаниям страны, тем больше у России будет денег на госрасходы, закупки и финансирование промышленности.

С другой стороны, рост курса доллара может привести к новому витку повышения цен, говорят опрошенные NEWS.ru эксперты.

Инфляция в стране в скором времени начнет увеличиваться, — сказал ведущий аналитик криптобанка Bitzlato Алексей Михайлов.

Цены, особенно на импортные товары, могут подняться. Но в целом для экономики выигрыш больше, поскольку объемы экспорта намного превышают импорт, — ​добавляет главный аналитик информационно-аналитического Центра TeleTrade Марк Гойхман.

Финансовый аналитик оператора данных BitRiver Владислав Антонов уверен: цены в России будут расти независимо от ослабления рубля.

Поможет ли это бизнесу

Для компаний, продающих сырье и товары за границу, дорогие доллар и евро выгодны. Ведь это увеличивает их рублевую прибыль и снижает убытки. Да и часть расходов, в том числе налоговых, у них в рублях.

Но это для экспортеров. Среднему бизнесу важны недорогая логистика, доступные иностранные комплектующие и низкие ставки по кредитам. При удорожании доллара у них вырастут расходы, а ослабление рубля не позволит ЦБ дальше снижать ставку. А это значит, что кредитные ставки тоже падать не будут.

Что делать гражданам

Аналитик Гойхман допускает коррекцию до 55–60 руб. за доллар и предлагает в этот момент купить иностранную валюту в ожидании 70–75 руб. к концу года. Но это биржевые цены. Действительно, гораздо выгоднее покупать деньги именно на бирже (а не в обменнике с наценкой), открыв для этого сначала банковский, а затем и брокерский счет. Однако тут есть ряд рисков:

— деньги на брокерском счете не застрахованы АСВ и их после покупки лучше хранить на обычном банковском счете;

— иностранную валюту с нового или пополненного банковского счета нельзя будет снять минимум до 9 сентября. И ЦБ может продлить эти ограничения. Для получения наличных придется конвертировать доллары обратно в рубли;

— переводы иностранной валюты по России и за рубеж с каждым днем усложняются из-за санкций;

— ряд банков уже ввели комиссии за хранение денег на валютных счетах.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Также эксперты советуют присмотреться к китайским юаням. Но и их с банковских счетов пока снять нельзя.

Возможно, стоит последить за курсами в обменниках. Некоторые экономисты ждут, что разница между обменниками и биржей постепенно будет сокращаться.

В подготовке материала участвовал аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев