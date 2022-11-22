Спрос на кредиты и ипотеку в России падает, а деньги со счетов люди продолжают снимать. Такую оценку приводит Центробанк. Кроме того, со следующего года прекратит действовать льготная ипотека под 7%, а выдачу необеспеченных кредитов банкам ограничат. NEWS.ru попытался понять, откуда кредитные организации возьмут средства для выживания и стоит ли ждать их массового закрытия.
Ипотека падает
Выдача ипотеки в октябре в денежном выражении сократилась на 13% по сравнению с сентябрем. Если в первый осенний месяц россияне взяли жилищные кредиты на 518 млрд руб., то в октябре эта цифра равнялась уже 448 млрд руб., сообщает ЦБ в своем докладе «О развитии банковского сектора».
Сильнее всего просела ипотека на новостройки — минус 23%. Кредиты же на вторичное жилье упали лишь на 5%. Заметнее всего снизилась выдача льготной ипотеки под 7% годовых, которую и так не будут продлевать на 2023 год. Падение составило 24% — со 157 млрд руб. до 119 млрд руб.
Центробанк связывает происходящее с «возросшей неопределенностью как для заемщиков, так и для банков».
Кредитование замедляется
Рост необеспеченных потребительских кредитов в портфелях банков за месяц составил всего 0,3% против 0,9% в сентябре. С одной стороны, россияне отложили крупные покупки. С другой — банки ужесточили условия и повысили ставки по вновь выдаваемым кредитам. В октябре последние выросли примерно на 2 процентных пункта, указывает регулятор.
Кроме того, 21 ноября стало известно о решении ЦБ установить лимиты для банков и микрофинансовых организаций на выдачу потребкредитов в первом квартале 2023 года. Так, объем кредитов с показателем долговой нагрузки более 80% (максимально рисковые для банков кредиты) не должны превышать 25% от общего объема выданных банком потребкредитов. Для микрофинансовых организаций лимит установлен в размере 35%. А объем потребкредитов, выданных банком на срок более 5 лет, не должен превышать 10%. В МФО такой параметр применять не будут.
Отток средств продолжается
В октябре россияне сняли со своих счетов около 98 млрд руб. Это, конечно, гораздо лучше, чем 458 млрд руб. в сентябре, но все же.
Иностранная валюта на банковских счетах в октябре сократилась на 6%, или на $3,7 млрд. Это связано как с обменом на рубли, так и с переводами за границу. Рублевые счета при этом выросли на 113 млрд руб. (+0,4%), но целиком за счет текущих счетов. Открывать вклады россияне в октябре не спешили, разве что в первой половине ноября ЦБ предварительно фиксирует их рост. .
Выдержат ли банки потерю денег
Глава направления анализа банковской деятельности аналитического центра университета «Синергия» Антон Рогачевский:
Ближе к новому году потребкредитование вырастет на фоне приближающихся праздников, а после нового года, конечно, ожидается спад. Но вот рынок ипотеки вряд ли восстановится в ближайшие полгода. Во-первых, россияне сейчас стараются придерживаться сберегательной модели поведения, а, во-вторых, у части населения попросту нет денег. Но и массового закрытия банков, скорее всего, не случится. Возможно закрытие 10-20 мелких банков или их присоединение к другим банкам. Это никак не повлияет на общую ситуацию в экономике.
Доцент экономического факультета РУДН Оксана Савчина:
Отмена льготной ипотеки, безусловно, скажется на прибыльности банков, но при этом не принесет и значительных финансовых потерь. Во-первых, продолжатся другие программы ипотечного кредитования, а, во-вторых, прибыль банков складывается не только за счет ипотеки. Сейчас на сокращение количества кредитных организаций будут оказывать влияние, в первую очередь, экономические факторы, уход с рынка российских «дочек» иностранных банков и консолидация банковского сектора. Но в любом случае банкам придется искать новые драйверы роста из-за снижения спроса на потребительские и ипотечные кредиты.
Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман:
В условиях неопределенности и снижения доходов населения вероятно дальнейшее снижение выдачи ипотеки в перспективе ближайших месяцев, а льготная ипотека сойдет на нет. По необеспеченным ссудам также вероятно сокращение выдач. Тем более, что ЦБ России 21 ноября установил жесткие лимиты предоставления таких займов. Но критическая опасность от таких тенденций для банковского сектора маловероятна. Уменьшение выдач несколько сократит прибыльность банков, но они имеют достаточный запас платежеспособности. Прошлые кредиты продолжают действовать, а просрочки по ним незначительны. Особенно в секторе ипотеки, которая обеспечена твердым залогом. Его реализация даже при определенном снижении цен на недвижимость позволит компенсировать потери банков от неплатежей.