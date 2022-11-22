Россияне все реже берут кредиты и ипотеку: закроются ли банки Что угрожает финансовым организациям в ближайшие месяцы

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Спрос на кредиты и ипотеку в России падает, а деньги со счетов люди продолжают снимать. Такую оценку приводит Центробанк. Кроме того, со следующего года прекратит действовать льготная ипотека под 7%, а выдачу необеспеченных кредитов банкам ограничат. NEWS.ru попытался понять, откуда кредитные организации возьмут средства для выживания и стоит ли ждать их массового закрытия.

Ипотека падает

Выдача ипотеки в октябре в денежном выражении сократилась на 13% по сравнению с сентябрем. Если в первый осенний месяц россияне взяли жилищные кредиты на 518 млрд руб., то в октябре эта цифра равнялась уже 448 млрд руб., сообщает ЦБ в своем докладе «О развитии банковского сектора».

Сильнее всего просела ипотека на новостройки — минус 23%. Кредиты же на вторичное жилье упали лишь на 5%. Заметнее всего снизилась выдача льготной ипотеки под 7% годовых, которую и так не будут продлевать на 2023 год. Падение составило 24% — со 157 млрд руб. до 119 млрд руб.

Центробанк связывает происходящее с «возросшей неопределенностью как для заемщиков, так и для банков».

Кредитование замедляется

Рост необеспеченных потребительских кредитов в портфелях банков за месяц составил всего 0,3% против 0,9% в сентябре. С одной стороны, россияне отложили крупные покупки. С другой — банки ужесточили условия и повысили ставки по вновь выдаваемым кредитам. В октябре последние выросли примерно на 2 процентных пункта, указывает регулятор.



Кроме того, 21 ноября стало известно о решении ЦБ установить лимиты для банков и микрофинансовых организаций на выдачу потребкредитов в первом квартале 2023 года. Так, объем кредитов с показателем долговой нагрузки более 80% (максимально рисковые для банков кредиты) не должны превышать 25% от общего объема выданных банком потребкредитов. Для микрофинансовых организаций лимит установлен в размере 35%. А объем потребкредитов, выданных банком на срок более 5 лет, не должен превышать 10%. В МФО такой параметр применять не будут.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отток средств продолжается

В октябре россияне сняли со своих счетов около 98 млрд руб. Это, конечно, гораздо лучше, чем 458 млрд руб. в сентябре, но все же.

Иностранная валюта на банковских счетах в октябре сократилась на 6%, или на $3,7 млрд. Это связано как с обменом на рубли, так и с переводами за границу. Рублевые счета при этом выросли на 113 млрд руб. (+0,4%), но целиком за счет текущих счетов. Открывать вклады россияне в октябре не спешили, разве что в первой половине ноября ЦБ предварительно фиксирует их рост. .

Выдержат ли банки потерю денег

Глава направления анализа банковской деятельности аналитического центра университета «Синергия» Антон Рогачевский:

Ближе к новому году потребкредитование вырастет на фоне приближающихся праздников, а после нового года, конечно, ожидается спад. Но вот рынок ипотеки вряд ли восстановится в ближайшие полгода. Во-первых, россияне сейчас стараются придерживаться сберегательной модели поведения, а, во-вторых, у части населения попросту нет денег. Но и массового закрытия банков, скорее всего, не случится. Возможно закрытие 10-20 мелких банков или их присоединение к другим банкам. Это никак не повлияет на общую ситуацию в экономике.

Доцент экономического факультета РУДН Оксана Савчина:

Отмена льготной ипотеки, безусловно, скажется на прибыльности банков, но при этом не принесет и значительных финансовых потерь. Во-первых, продолжатся другие программы ипотечного кредитования, а, во-вторых, прибыль банков складывается не только за счет ипотеки. Сейчас на сокращение количества кредитных организаций будут оказывать влияние, в первую очередь, экономические факторы, уход с рынка российских «дочек» иностранных банков и консолидация банковского сектора. Но в любом случае банкам придется искать новые драйверы роста из-за снижения спроса на потребительские и ипотечные кредиты.

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман: