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18 июня 2026 в 15:19

Путин рассказал, чем Россия делится со странами АСЕАН

Путин: российские IT-компании делятся разработками с АСЕАН

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Сергей Сильвер/Росконгрес
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Ведущие российские IT-компании делятся с коллегами из стран АСЕАН передовыми разработками, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, речь идет в том числе о технологиях в сфере искусственного интеллекта.

Ведущие российские IT-компании делятся с азиатскими коллегами своими передовыми разработками в таких секторах, как защита данных, искусственный интеллект, технологии умного города и так далее, — сказал Путин.

Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17–19 июня. На его полях в среду открылся деловой форум Россия — АСЕАН.

Ранее сообщалось, что на саммите в Казани был принят комплексный план действий по реализации стратегического партнерства России и АСЕАН на период 2026–2030 годов. Документ содержит конкретные шаги по расширению практического сотрудничества в ключевых сферах.

Также советник президента РФ Антон Кобяков на саммите в Казани сообщил, что взаимный товарооборот между Россией и странами АСЕАН в 2025 году достиг почти $22 млрд (1,6 трлн рублей). Он также отметил, что мир стремительно фрагментируется, что формирует новые макроэкономические зоны и новую форму глобализации.

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