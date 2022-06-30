Россиянам рассказали, как вернуть деньги за туры на черноморские курорты Глава турагентства Мкртчян рассказал об условиях возврата денег в случае отказа от тура

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Вице-президент Альянса турагентств России (АТА), директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян рассказал об условиях возврата денег в случае отказа от тура на черноморские курорты. Это связано с отказами из-за непогоды на юге страны, когда у россиян нет возможности купаться в море, пишут «Известия».

По словам эксперта, плохие погодные условия не являются основанием для того, чтобы вернуть купленные путёвки без потерь.

В ряде случаев если туристы хотят отменить тур на море, в котором нельзя купаться, это можно сделать только с потерями. Штрафы бывают, если купить невозвратные авиабилеты или отказаться от номера в гостинице позже, чем за три дня до заезда, — пояснил глава турагентства.

Также испортившаяся погода и даже смерчи в том месте, куда турист собирался отправиться, не станут основанием для авиакомпании компенсировать стоимость изначально невозвратных билетов. По словам эксперта, единственный способ отказаться в данном случае от поездки, если время для отмены брони уже упущено, это форс-мажор.

Но проливные дожди и закрытие пляжей под это определение не попадают. Однако если ливнями затопило забронированную гостиницу и жить в ней невозможно, это будет являться основанием для возврата туристу денег, то есть форс-мажором. Во всех остальных случаях форс-мажором будут признаваться более крупные стихийные бедствия, чем ливни и грозы.

Ранее сообщалось, что около трёх сотен участков и домов подтоплены в Симферополе и в Симферопольском районе Крыма из-за проливных дождей. Пострадали жители шести населённых пунктов: Симферополя, Пионерского, Лозового, Доброго, Андрусова и села Украинка. С 25 июня в регионе объявлено штормовое предупреждение.