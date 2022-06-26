Три сотни участков и домов затопило в Крыму

Фото: ГУ МЧС по Крыму

Около трех сотен участков и домов подтоплены в Симферополе и в Симферопольском районе Крыма из-за проливных дождей, сообщили в главке МЧС Крыма. Пострадали жители шести населенных пунктов: Симферополя, Пионерского, Лозового, Доброго, Андрусова и села Украинка. С 25 июня в регионе объявлено штормовое предупреждение.

В результате обильных осадков, которые выпали сегодня ночью, оказались подтопленными шесть населенных пунктов — пять сёл Симферопольского района и сам Симферополь, — сказано в сообщении МЧС.

Пока в регионе продолжаются ливни. На устранения последствий брошены 263 спасателя и 27 единиц техники. Только за минувшую ночь в Крыму выпало 33 миллиметра осадков — более половины месячной нормы. Жители выкладывают в Сеть видео подтопленных частных и многоэтажных домов. Некоторые не могут выйти из своих домов, пока не спадет уровень воды.

В Сочи сохраняется опасность возникновения смерчей в море с выходом на сушу, предупредили туристов и местных жителей. Гостям города-курорта рекомендовали воздержаться от отдыха у воды.