Россиянам рассказали, что делать с долларами Аналитик Антонов: в ожидании ослабления рубля валюту лучше перевести в юань

Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что западные санкции привели к падению в России спроса на американские доллары. В такой ситуации инвесторы могут либо рискнуть и фиксировать убыток, либо ожидать ослабления рубля, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Риски — это ответственность. Здесь либо фиксировать убыток, либо ждать, когда рубль ослабнет и продать с минимальными убытками. Ждать можно очень долго, поскольку импорт увеличивается медленно, а рыночные механизмы на валютном рынке не работают, — рассказал аналитик.

Антонов считает, что россияне, которые не хотят терпеть убытки, могут перевести валюту в юань. Доллары следует продавать, уверен эксперт, поскольку существует риск прекращения МосБиржей торговли валютой недружественных стран. По мнению аналитика, в настоящее время российский рубль является лучшим инвестиционным инструментом.

Ранее стало известно, что экономист Михаил Беляев в разговоре с NEWS.ru назвал рубль самой стабильной валютой для накоплений. По его мнению, соотношение евро и доллара к рублю сохранится, так как экономика Европы находится в достаточно негативном положении. Эксперт также отметил, что стоит ждать дальнейшего удешевления евро.