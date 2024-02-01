От пяти и больше: как правильно выплачивать несколько кредитов одновременно

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Закредитованность россиян растет пугающими темпами. За два года число заемщиков, имеющих пять и более кредитов, выросло вдвое, подсчитали в «Скоринг бюро». Число дел о взыскании долгов с россиян тоже увеличилось. NEWS.ru рассказывает, как правильно выплачивать кредиты, если у вас их несколько.

Как выросло число самых закредитованных россиян

За январь — декабрь прошлого года доля российских заемщиков, имеющих пять и более активных кредитов, выросла на 1,5 процентного пункта, обновив рекорд, пишет РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Скоринг бюро». В целом за последние два года число граждан, имеющих от пяти кредитов, увеличилось почти вдвое — с 4,7% на конец 2021-го до 8,6% на конец 2023 года.

В данной статистике учитываются все розничные виды кредитов, которые могут быть у клиента и являются действующими на момент составления отчетности. Доля заемщиков, платящих три и более, достигла 28,6%. Количество россиян, у которых есть как минимум два займа, непрерывно растет с 2019 года, особенно активно оно увеличивалось в 2022-м.

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Сколько всего людей в России имеют кредиты

В октябре прошлого года на рост числа россиян с несколькими кредитами (три кредита и более) обращал внимание и Центробанк. Так, в первом полугодии 2023 года этот показатель увеличился до 11,2 млн человек. Всего же, по данным ЦБ, общее число граждан, имеющих займы, достигло 47 млн человек. Только за первые шесть месяцев прошлого года еще 2 млн наших соотечественников стали заемщиками.

Особенной популярностью у населения пользуются кредитные карты: уникальных заемщиков по ним за год стало больше на 3 млн. Их общее число составило 23 млн и сравнялось с количеством заемщиков по кредитам наличными.

Россиян, которые выплачивают ипотеку, уже более 10 млн. Портрет такого заемщика отражает растущую долговую нагрузку: 8 из 10 граждан, взявших ипотеку во втором квартале 2023 года квартале, уже имели потребительский кредит.

Сколько россиян сегодня не платят кредиты

В период с января по сентябрь 2023 года на рассмотрении в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) находилось более 21,1 млн исполнительных производств о взыскании долгов с физлиц в пользу банков. По сравнению с тем же периодом 2022 года этот показатель вырос на 22%.

Общая сумма долгов, которая подлежит взысканию с физлиц, увеличилась на 200 млрд — до 2,9 трлн рублей.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Почему россияне допускают просрочки

Чаще всего рост числа должников среди физлиц связан с кризисными ситуациями, как, например, было в период пандемии коронавируса. Аналитики отмечают, что число неплательщиков также увеличивается из-за повышения цен, которое опережает рост доходов граждан РФ.

Немаловажную роль играет и удорожание кредитов из-за повышения ключевой ставки ЦБ. Часть заемщиков перекредитовываются — они берут новые займы для погашения старых, чтобы не допускать просрочек по выплатам.

Эксперты указывают на низкий уровень финансовой грамотности населения. Они отмечают, что некоторые граждане берут займы, не до конца осознавая последствия.

Какие главные ошибки делают заемщики

Есть несколько распространенных ошибок:

неупорядоченность личных финансов — отсутствие личного финансового планирования;

спонтанные покупки, из-за них зачастую и появляется необходимость в новых кредитах;

недостаточный контроль собственных обязательств — допущение просрочек;

игнорирование реальной (эффективной) процентной ставки. Это приводит к более высоким расходам на обслуживание кредита, чем ожидалось;

неиспользование возможности рефинансирования, что иногда может позволить снизить нагрузку в моменте.

Чтобы избежать этих ошибок, важно тщательно спланировать погашение кредитов и регулярно контролировать свои финансы.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как легче выплачивать несколько кредитов сразу

В практике управления задолженностью выделяют две основных стратегии погашения кредитов: метод «снежного кома» и метод «лавины». Первый предполагает первоочередную выплату самого небольшого по сумме кредита. После того как он будет погашен, начинает погашаться следующий наименьший по размеру кредит и так далее. Эта стратегия позволяет форсированно избавиться от займов с небольшой суммой долга, объясняет NEWS.ru доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко.

Стратегия «лавины» предполагает выплату кредита с самой высокой процентной ставкой в первую очередь. Затем погашается кредит со второй по величине процентной ставкой и так далее.

«Если это кредитная карта — направляем фокус на нее. Если потребкредит — значит, первым в очереди может быть он», — уточняет в беседе с NEWS.ru финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.

По его словам, для перекрытия кредитов можно пользоваться и кредитками, но очень аккуратно, к примеру, оплачивая кредиткой покупки и используя беспроцентный период, а освободившийся кеш направлять на погашение других, более дорогих кредитов.

Стратегия «лавины» позволяет сэкономить больше денег на процентных выплатах в долгосрочной перспективе, добавляет Гордиенко. Но какую тактику выбрать — зависит от конкретных целей и индивидуальной ситуации заемщика. В первом случае получится быстрее сократить количество кредитов (и этот способ психологически комфортнее), во втором — оптимизировать процентные платежи (этот способ выгоднее).

Кроме того, при досрочном погашении можно выбрать два варианта: уменьшение основной суммы долга или сокращение периода. Второе предпочтительнее, поскольку позволит сэкономить на процентах, говорит NEWS.ru руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что еще можно сделать при погашении нескольких кредитов

сформировать личный учет обязательств. Например, составить список кредитов и их параметры. Определить, какие выплаты предстоят по срокам (сформировать платежный календарь);

снизить расходы. Выделить и оптимизировать обязательные расходы (например, перейти на более выгодные тарифы связи) и отказаться от необязательных (к примеру, от обедов в кафе и ресторанах);

найти дополнительные резервы (например, устроиться на подработку или избавиться от ненужных вещей и заработать на этом). Эти резервы следует направить на досрочное погашение кредитов;

запретить себе новые кредиты. По крайней мере до тех пор, пока не погашены предыдущие. А в перспективе — перейти от кредитной к накопительной модели финансовых отношений.

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