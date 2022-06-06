ФНБ России за месяц вырос на 1,47 трлн рублей Фонд национального благосостояния России в мае вырос на 1,47 трлн рублей

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Размер Фонда национального благосостояния России к концу мая 2022 года увеличился за месяц на 1,47 трлн рублей, до 12,5 трлн рублей, говорится в сообщении на сайте Минфина РФ. При этом объем ликвидной части ФНБ (средства на счетах в Банке России) к 1 июня достиг порядка 9,3 трлн рублей.

По состоянию на 1 июня 2022 года объем ФНБ составил 12 475 931,9 млн рублей или 9,4% ВВП, прогнозируемого на 2022 год, — говорится в сообщении.

В том числе на отдельных счетах Центробанка размещено около €51,6 млрд, 5,6 млрд фунтов стерлингов, 809,8 млрд японских иен, 309,7 млрд китайских юаней, 554,9 тонны золота в обезличенной форме и более 252,8 млрд рублей.

Ранее исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов заявил, что ослабление рубля по отношению к доллару и евро возможно уже в начале второго полугодия 2022 года. По его словам, это связано с увеличением санкционного давления со стороны западных стран.