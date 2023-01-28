Названы самые высокооплачиваемые подработки на выходные «Авито Работа»: среди самых оплачиваемых подработок в РФ — мастер маникюра и курьер

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Работа мастером маникюра

Эксперты платформы «Авито Работа» определили самые высокооплачиваемые вакансии, связанные с частичной занятостью на выходных. Полный список они привели NEWS.ru. В него вошли мастер маникюра, курьер на личном автомобиле, водитель, фотограф и швей.

Так, мастеру маникюра выходного дня в салон красоты в Петергофе с разными вариантами графика работы на выбор — посменная или постоянная занятость — обещают до 150 тыс. руб. в месяц. От соискателя требуется предоставить небольшое фотопортфолио, а также иметь свой режущий инструмент и фрезы. Оборудование, материалы и все расходники предоставляет студия, работать можно недалеко от дома, выбрав удобный салон, — привели пример в пресс-службе платформы.

Курьер на личном автомобиле в Ростове-на-Дону может заработать до 120 тыс. руб. в месяц или подрабатывать только по выходным. Работать можно на любом авто, но необходим мобильный телефон на базе Android для подключения к программе. Работодатель предлагает ежедневную оплату, за смену можно получить от 3,5 тыс. руб.

Тем, у кого нет собственного автомобиля, может подойти подработка водителем выходного дня в Москве с зарплатой в 110 тыс. руб. в месяц. Работодатель предоставит транспортное средство, от соискателя потребуются лишь водительстве права и стаж вождения от 3 лет. График можно подстроить под себя и работать от 1 дня в неделю.

Если водительских прав нет, в Москве можно подработать фотографом в ателье. График сменный, 2/2, заработать в месяц можно 30-60 тыс. руб. Свое оборудование не потребуется, но опыт работы в Photoshop пригодится — в обязанности сотрудника будет входить фотосъёмка на документы с последующей обработкой, а также копирование, распечатка и сканирование документов.

В Тульской области на подработку в свободное от основной работы время приглашают швей. Приветствуются кандидаты с опытом работы на швейном производстве, основная специализация фабрики — спальные мешки, вкладыши в спальные мешки, трикотаж и сорочки. Оплата сдельная, ставка зависит от разряда: в месяц можно заработать до 100 000 рублей. Для кандидатов без опыта предусмотрено обучение в течение 3 месяцев.

Найти возможности для дополнительного заработка сегодня можно буквально за 1-2 дня, пояснил NEWS.ru управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель. На площадке в январе были размещены более 260 тыс. предложений для работы и подработки в выходные дни, которые охватывают самые разные сферы — общепит, клиентский сервис, курьерскую доставку, продажи, недвижимость и другие.