Названы цены будущих безвизовых путевок в Китай и Иран АТОР: средняя цена безвизовой путевки в Китай и Иран составит 70–80 тыс. рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Средняя цена путевки в Китай и Иран после возобновления безвизовых групповых поездок составит 70–80 тыс. рублей на человека за неделю отдыха, сообщила NEWS.ru исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. В то же время эксперт уточнила, что цена является очень усредненной, так как, к примеру, поездки в Китай из Владивостока будут заметно дешевле, чем из Москвы.

Если брать очень усредненно, то после возобновления безвизового группового туризма недельная путевка в Китай будет стоить 70–80 тыс. рублей на человека. Если это Хайнань, то отдых будет по системе «все включено», а если это континентальный Китай, то в плане питания в оплату тура войдут только завтраки. На путевки в Иран цены будут сопоставимы, но здесь, конечно, системы «все включено» нет, и отдых будет на базе завтраков, — сказала Ломидзе.

Она также отметила, что визовые поездки в Китай сейчас обходятся россиянам примерно на 20% дороже и имеют в основном деловой характер.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что безвизовый туристический обмен между Россией и Китаем будет запущен со дня на день. Одна из предполагаемых дат — 1 августа. По его словам, стороны уже обменялись списками туроператоров, все необходимые процедуры завершены. Отмечается, что Россия также намерена запустить такой обмен с Ираном.